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21 марта центр Тулы останется без воды
Фото kopok.ru

21 марта центр Тулы останется без воды

Специалисты «Тулагорводоканала» проведут плановые работы.

В среду, 21 марта, в Туле на ул. Гоголевской, 55-б специалисты АО «Тулагорводоканал» будут вести профилактические работы.

В связи с этим с 9.30 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:  

  • ул. Гоголевская, 45-а, 47, 47-а, 49, 51, 51-а, 51-б, 53-б, 55, 55-б, 58, 60, 62;
  • ул. Ф. Энгельса, 32-в, 36, 40, 89, 77;
  • проспект Ленина, 42, 44, 44-а, 46.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:37 +1
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