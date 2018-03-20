21 марта центр Тулы останется без воды

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В среду, 21 марта, в Туле на ул. Гоголевской, 55-б специалисты АО «Тулагорводоканал» будут вести профилактические работы.

В связи с этим с 9.30 и до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам: