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После публикации MySlo прокуратура обязала тульских коммунальщиков расчистить крыши от снега и льда
Фото из архива MySlo

После публикации MySlo прокуратура обязала тульских коммунальщиков расчистить крыши от снега и льда

Руководителям управляющих компаний выданы представления об устранении выявленных нарушений.

Прокуратурой Привокзального района Тулы проведена проверка по факту публикации «Народного журналиста» MySlo «Растопите Мясново!». Напомним, ранее администрация Тулы обязала коммунальщиков привести в порядок крыши и подъездные козырьки домов.

В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения жилищно-коммунального законодательства в действиях управляющих компаний «Жилцентр», «Ремстройсервис», «Проспект» и «21 Век».

Крыши и козырьки подъездов многоквартирных домов на улицах Маршала Жукова, Тихмянова, по Одоевскому шоссе и Парашютному проезду не очищены от снега и наледи. Для устранения нарушений закона прокуратурой района в адрес управляющих компаний внесены представления.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:12 0
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