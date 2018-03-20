После публикации MySlo прокуратура обязала тульских коммунальщиков расчистить крыши от снега и льда

Фото из архива MySlo

Прокуратурой Привокзального района Тулы проведена проверка по факту публикации «Народного журналиста» MySlo «Растопите Мясново!». Напомним, ранее администрация Тулы обязала коммунальщиков привести в порядок крыши и подъездные козырьки домов.

В ходе прокурорской проверки выявлены нарушения жилищно-коммунального законодательства в действиях управляющих компаний «Жилцентр», «Ремстройсервис», «Проспект» и «21 Век».

Крыши и козырьки подъездов многоквартирных домов на улицах Маршала Жукова, Тихмянова, по Одоевскому шоссе и Парашютному проезду не очищены от снега и наледи. Для устранения нарушений закона прокуратурой района в адрес управляющих компаний внесены представления.