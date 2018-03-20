Тулякам предлагают решить проблему дорожных ям за 10 дней

Фото из архива MySlo

В областном центре стартует проект «Тула – без ям! Решим проблему за 10 дней». По поручению главы региона Алексея Дюмина городская администрация начинает внеплановый ремонт тульских дорог.

Информацию об участках дорожного покрытия, требующих ремонта, жители могут передавать через портал «Открытый регион 71». Чтобы сообщить о проблеме, достаточно авторизоваться на сайте и заполнить соответствующую форму.