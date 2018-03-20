новости
новости
Регистрация
Тулякам предлагают решить проблему дорожных ям за 10 дней
Фото из архива MySlo

Тулякам предлагают решить проблему дорожных ям за 10 дней

Губернатор Алексей Дюмин поручил городским чиновникам провести внеплановый ремонт дорожного покрытия.

В областном центре стартует проект «Тула – без ям! Решим проблему за 10 дней». По поручению главы региона Алексея Дюмина городская администрация начинает внеплановый ремонт тульских дорог.

Информацию об участках дорожного покрытия, требующих ремонта, жители могут передавать через портал «Открытый регион 71». Чтобы сообщить о проблеме, достаточно авторизоваться на сайте и заполнить соответствующую форму.  

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:48 +1
Другие статьи по темам
Событие
ремонт дорогямы на дорогахпоручение губернатора Тульской областиадминистрация Тулыпортал Открытый регион
Люди
Алексей ДюминЕвгений Авилов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

После публикации MySlo прокуратура обязала тульских коммунальщиков расчистить крыши от снега и льда
После публикации MySlo прокуратура обязала тульских коммунальщиков расчистить крыши от снега и льда
Тульская область планирует инвестиционное сотрудничество с Индией
Тульская область планирует инвестиционное сотрудничество с Индией
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.