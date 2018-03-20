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Администрация Тулы готова потратить на борьбу с борщевиком 7 млн рублей

Администрация Тулы готова потратить на борьбу с борщевиком 7 млн рублей

Сведения об аукционе размещены на официальном портале госзакупок.

Администрация Тулы разместила тендер на официальном портале госзакупок. Согласно опубликованной информации, городские чиновники ищут подрядчика, который возьмётся за обработку территории Тулы гербицидами для уничтожения борщевика Сосновского.

Всего предполагается обработать 437,5 гектаров территории. Стоимость обработки одного гектара – 16 тысяч рублей, а общая цена контракта составляет семь миллионов рублей.

При выборе подрядчика преимущества будут отданы субъектам малого предпринимательства, а также социально ориентированным некоммерческим организациям. 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:32 0
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