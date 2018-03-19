24 марта возле ТЦ «Макси» туляки смогут бесплатно пройти флюорографию
24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.
24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В связи с этим в Тульской области пройдут профилактические мероприятия.
23 марта с 9.00 до 15.00 в поликлинике ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1» (пос. Петелино) пройдет день открытых дверей. Желающие смогут пройти флюорографию и получить консультацию врача-фтизиатра.
Также в этот день с 10.00 до 15.00 в диспансере будет работать горячая линия по вопросам выявления, профилактики и лечения туберкулеза.
Специалисты ответят по следующим номерам телефонов:
- 8 (4872) 72-11-68 – заместитель главного врача по лечебной работе Маслакова Марина Ивановна,
- 8 (4872) 72-19-54 – заместитель главного врача по поликлинике, главный детский специалист по фтизиатрии департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Горкина Татьяна Александровна,
- 8 (48762) 6-25-82 – заведующая поликлиникой филиала №1 (Новомосковск) Щурова Ирина Серафимовна,
- 8 (48731) 6-12-16 – заведующий поликлиникой филиала №2 (Узловая) Кузнецов Владимир Владимирович.
24 марта с 11.00 до 16.00 в Туле на площади торгового цента «Макси» (ул. Пролетарская, 2) желающие смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование и принять участие в культурно-массовых мероприятиях.
24 марта с 11.00 до 14.00 желающих пройти бесплатное флюорографическое обследование будут ждать по следующим адресам:
- Алексин, поликлиника №1 ГУЗ «Алексинская РБ им. В. Ф. Снегирева» (ул. Санаторная, 15)
- Ефремов, площадь МКУ МПЦ «Октябрьский» (ул. Мира, 2);
- Новомосковск, Центральная площадь.