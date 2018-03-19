новости
новости
Регистрация
24 марта возле ТЦ «Макси» туляки смогут бесплатно пройти флюорографию

24 марта возле ТЦ «Макси» туляки смогут бесплатно пройти флюорографию

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В связи с этим в Тульской области пройдут профилактические мероприятия.

23 марта с 9.00 до 15.00 в поликлинике ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1» (пос. Петелино) пройдет день открытых дверей. Желающие смогут пройти флюорографию и получить консультацию врача-фтизиатра.

Также в этот день с 10.00 до 15.00 в диспансере будет работать горячая линия по вопросам выявления, профилактики и лечения туберкулеза.

Специалисты ответят по следующим номерам телефонов:

  • 8 (4872)  72-11-68 – заместитель главного врача по лечебной работе Маслакова Марина Ивановна,
  • 8 (4872) 72-19-54 – заместитель главного врача по поликлинике, главный детский специалист по фтизиатрии департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Горкина Татьяна Александровна,
  • 8 (48762) 6-25-82 – заведующая поликлиникой филиала №1 (Новомосковск) Щурова Ирина Серафимовна,
  • 8 (48731) 6-12-16 – заведующий  поликлиникой филиала №2 (Узловая) Кузнецов Владимир Владимирович.

24 марта с 11.00 до 16.00 в Туле на площади торгового цента «Макси» (ул. Пролетарская, 2) желающие смогут пройти  бесплатное флюорографическое обследование и принять участие  в культурно-массовых мероприятиях.

24 марта с 11.00 до 14.00 желающих пройти бесплатное флюорографическое обследование будут ждать по следующим адресам:

  • Алексин, поликлиника №1 ГУЗ «Алексинская РБ им. В. Ф. Снегирева» (ул. Санаторная, 15)
  • Ефремов, площадь МКУ МПЦ «Октябрьский» (ул. Мира, 2);
  • Новомосковск, Центральная площадь.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:32 +1
Другие статьи по темам
Место
Туда
Прочее
День борьбы с туберкулезомтуберкулез

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле водитель проехал на красный и устроил тройное ДТП
В Туле водитель проехал на красный и устроил тройное ДТП
Три карты: Дзюба, «Арсенал», сборная
Три карты: Дзюба, «Арсенал», сборная
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.