24 марта возле ТЦ «Макси» туляки смогут бесплатно пройти флюорографию

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В связи с этим в Тульской области пройдут профилактические мероприятия.

23 марта с 9.00 до 15.00 в поликлинике ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1» (пос. Петелино) пройдет день открытых дверей. Желающие смогут пройти флюорографию и получить консультацию врача-фтизиатра.

Также в этот день с 10.00 до 15.00 в диспансере будет работать горячая линия по вопросам выявления, профилактики и лечения туберкулеза.

Специалисты ответят по следующим номерам телефонов:

8 (4872) 72-11-68 – заместитель главного врача по лечебной работе Маслакова Марина Ивановна,

– заместитель главного врача по лечебной работе Маслакова Марина Ивановна, 8 (4872) 72-19-54 – заместитель главного врача по поликлинике, главный детский специалист по фтизиатрии департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Горкина Татьяна Александровна,

– заместитель главного врача по поликлинике, главный детский специалист по фтизиатрии департамента здравоохранения министерства здравоохранения Тульской области Горкина Татьяна Александровна, 8 (48762) 6-25-82 – заведующая поликлиникой филиала №1 (Новомосковск) Щурова Ирина Серафимовна,

– заведующая поликлиникой филиала №1 (Новомосковск) Щурова Ирина Серафимовна, 8 (48731) 6-12-16 – заведующий поликлиникой филиала №2 (Узловая) Кузнецов Владимир Владимирович.

24 марта с 11.00 до 16.00 в Туле на площади торгового цента «Макси» (ул. Пролетарская, 2) желающие смогут пройти бесплатное флюорографическое обследование и принять участие в культурно-массовых мероприятиях.

24 марта с 11.00 до 14.00 желающих пройти бесплатное флюорографическое обследование будут ждать по следующим адресам: