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Три карты: Дзюба, «Арсенал», сборная
Фото ПФК «Арсенал».

Три карты: Дзюба, «Арсенал», сборная

«Арсенал» стал едва ли не самой обсуждаемой командой России. После матча с «Ростовом» главная тема спортивных СМИ – Артема Дзюбу не позвали в сборную.

Скелеты в шкафу

Меньше месяца понадобилось Артему Дзюбе, чтобы стать лидером «Арсенала». С возобновлением чемпионата он поучаствовал во всех пяти забитых тульских голах. В матче с «Ахматом» удачно поборолся, после чего мяч отлетел под голевой удар Чаушичу.

С «Амкаром» забил сам, заработал пенальти, красную карточку для соперника и сделал голевой пас. С «Ростовом» не просто дважды забил, а забил в ситуациях, когда команда проигрывала.

Думается, сами по себе эти цифры говорят о том, чтобы главный тренер главной команды страны перед главным не только спортивным, но и общественно-политическим для России событием высказался о них в более уважительном тоне, что ли, а не холодно-отстраненном. Хотя бы, отвечая на вопрос о Дзюбе, не вспоминал два забитых в тот же день мяча Ильина: что, и его тоже теперь в сборную звать?

Хотя навскидку далеко не каждый болельщик сразу вспомнит, за какую именно команду играет Ильин.

А когда вспомнит, тем более удивится, ведь эти два мяча пришлись в ворота команды Хабаровска. Конечно, она тоже достойна всяческого уважения, но при этом со дня на день оформит вылет из Премьер-лиги. Ну и при чем здесь Дзюба?

Понятно, что в сборной Дзюбы не было с 2016 года. И три удачно проведенных матча – еще не тот отрезок, по которому можно делать выводы. Но ведь путь в главную команду страны не перекрыт никому, если даже Ильина с его двумя мячами Хабаровску в этом контексте упоминают? Почему бы не сказать об этом более определенно – мол, если конкретно Дзюба будет играть так и дальше, то, конечно, будет приглашен уже в следующий подготовительный период. Прямо сказать, а не экивоками, пристегивая к этой фамилии условного Ильина, Шатова, Ионова или кого бы то ни было еще.

Тут-то и выплывают все эти дзюбинские скелеты в шкафу: с тем не так пошутил, тому не то селфи сделал. Два мяча Ростову вообще некоторые объяснили прежде всего тем, что на тренерской скамеечке Карпин сидел, которому Дзюба хотел что-то доказать.

Вот просто интересно, а как авторы таких рассуждений всё это видят? Выходит Дзюба на поле, видит Карпина, и ноги как начинают сами собой бегать? Если бы не Карпин, он бы ни за что не выиграл единоборство у Калачева, что ли, которого опередил, забивая первый гол? Или не успел на добивание, когда счет стал 2:2? Стоит только представить себе ситуацию, что кто-то оказался в нужном месте и касанием с неудобной ноги послал мяч в угол только потому, что на тренерской скамейке соперника сидел некто, которого не любишь так, что кушать не можешь, сразу понимаешь, что эти рассуждения высосаны из пальца.

Потому что в игре уже поздно кому-то что-то доказывать. Если ты находишься в хорошей форме, квалифицированно делаешь свою работу, да еще и удача на твоей стороне, – это не потому, что кто-то, тебе неприятный, пришел в этот день на стадион. Даже по-человечески это слишком мелко. А уж профессионально – тем более. Всё, что игрок показывает на поле, – результат тяжелой черновой работы на тренировках и только на тренировках.

На послематчевой пресс-конференции Божович примерно так и сказал, отвечая, правда, на вопрос о Расиче: «Кто как тренируется, тот так и играет». Добавив, что своим отношением к тренировкам Расич заслужил, чтобы ему дали шанс в «Арсенале». Но тренироваться для того, чтобы выместить личную неприязнь некоему условному Карпину, – это бред. Тогда и Божович что-то тому же Карпину доказывает, это ведь он выстраивает командную игру под Дзюбу так, чтобы он не только сам забивал, но и раздавал передачи партнерам.

Вот в этом и есть главная странность нынешней ситуации с Дзюбой. Одно дело, когда журналисты и болельщики ограничиваются простыми истинами. Забил с пенальти? Пусть с игры теперь забьет. Забил с игры? Так что ж вы хотите, там «Ростов» Карпин тренирует. И т.д. и т.п. Но совсем другое, когда качество проделанной работы, прогресс футболиста не хотят видеть те, кому, по идее, это надо видеть и замечать.

Впрочем, в «Арсенал» Дзюба шел для того, чтобы вернуться в том числе и в сборную, это же не скрывалось.

А впереди у Тулы как раз те соперники, против которых и надо подтверждать свой класс не только топ-футболиста, но и игрока национальной сборной. Совсем скоро «Арсеналу» играть и с «Краснодаром», и с ЦСКА, и с «Зенитом», против которого, как выяснилось, Дзюба тоже может выйти на поле, если выплатится некий штраф за его участие в 120 000 евро. Забавно, кстати, будет, если деньги у какой-то из заинтересованных сторон найдутся, Дзюба забьет, и «Зенит» всего лишь за 120 000 евро лишится Лиги чемпионов на следующий сезон.

О «дзюбозависимости»

На вопрос на послематчевой пресс-конференции о «дзюбозависимости» нынешнего «Арсенала» Миодраг Божович сначала отшутился: мол, и «Барселона» зависит от Месси, но потом ответил более подробно:

– Я люблю, когда в команде есть игрок, «столб», на которого можно играть и который будет раздавать передачи партнерам. С ним рядом должен быть игрок, который ему поможет. И посмотрите, как Кангва сейчас здорово выглядит, потому что они хорошо взаимодействуют. Это только прибавляет нам качества.

Получается, что наличие такого футболиста, как Дзюба, команде Божовича не упрощает, а разнообразит игру. Хотя в развитии атаки арсенальцы в первую очередь, и это заметно, ищут продолжения на Дзюбу. Но при большом количестве единоборств, которые он выигрывает, причем выигрывает в условиях, когда соперник почти наверняка знает, что сейчас передача пойдет именно Дзюбе, и готовится к ней, в паре с Артемом может быть нападающий разного плана.

С «Ростовом» это был легкий мобильный Кангва, а в конце матча так и вовсе второй «столб» – Расич, то есть такой же высокий, фактурный игрок, что и Артем. А есть еще и Джорджевич, которого Божович активно наигрывает в тандеме с Дзюбой. Для Артема, кстати, такая игра тоже не открытие. В «Зените» когда-то было примерно так же – Халк раздает, Дзюба забивает.

Но, конечно, с такой схемой «Арсеналу» надо еще прибавлять в командном взаимопонимании.

Перейдя в концовке матча с «Ростовом» на игру в два высоких нападающих, тульская команда не смогла выжать из этого большой пользы. До Расича в убойной позиции передачи так и не доходили. Но при этом он неожиданно показал себя и в цепкой борьбе на поле, чего за ним прежде не водилось. Наш аргентинец смело шел в обводку и даже боролся за мяч без нарушения правил. С учетом того, что свои два гола, пусть и на турецких сборах, он уже в этом году забил и бомбардирский вкус почувствовал, а год на акклиматизацию в российских условиях истек, можем ожидать возвращение какого-то нового Расича, который добавит своих красок в игру тульской команды.

Апрель ответит за всё

Кстати, скоро будет год и с того момента, как Божович руководит «Арсеналом». Конечно, время подводить итоги еще не настало, но какие-то выводы по игре с «Ростовом» уже можно делать.

Команда дважды проигрывала и дважды догоняла соперника, чего «Арсенал» образца прошлого сезона не умел в принципе.

Даже с учетом того, что «Ростов» в этом матче то и дело ловил хозяев поля на контратаке, в концовке матча Божович не дал команды сосредоточиться на обороне, оберегая трудовые 2:2. Напротив, он продолжал играть в атаку, выпустив сначала второго форварда, а затем хорошо поддерживающего нападение Хагуша.

И вообще, притом что тульская команда совершала невероятное по нынешним временам количество ошибок в обороне, по качеству, даже без скидки на мороз, это была одна из лучших игр команды. Хозяева поля старались играть первым номером, агрессивно и разнообразно в атаке.

«Арсенал» впервые этой весной не выиграл, но и не проиграл. Правда, с шестого места нас вытеснила «Уфа», неожиданно победившая в Краснодаре, но тем интереснее будет апрель, который и ответит на главные вопросы года: насколько готова команда Божовича и дальше совершать свои спортивные подвиги и вернет ли «Арсенал» Дзюбу в сборную?

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