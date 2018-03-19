В Туле водитель проехал на красный и устроил тройное ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

17 марта в 16.50 в Туле на улице Демонстрации 19-летний водитель автомобиля «Вортекс», по предварительной информации, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Форд Фокус» и «Рено Логан».

В аварии пострадала 32-летняя пассажирка «Форда». Женщине оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.