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В Туле водитель проехал на красный и устроил тройное ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле водитель проехал на красный и устроил тройное ДТП

В аварии пострадала женщина.

17 марта в 16.50 в Туле на улице Демонстрации 19-летний водитель автомобиля «Вортекс», по предварительной информации, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Форд Фокус» и «Рено Логан».

В аварии пострадала 32-летняя пассажирка «Форда». Женщине оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:42 0
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