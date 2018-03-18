В Тульской области почти 4000 правоохранителей обеспечивают безопасность на выборах

В Тульской области для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования задействовано 3633 сотрудника силовых структур. Также участвуют сотрудники Росгвардии, частных охранных организаций, активисты народных дружин и общественных формирований.

Системами видеонаблюдения оборудованы 544 избирательных участка региона. Камеры установлены в помещениях 29 территориальных избирательных комиссий в местах приема итоговых протоколов голосования.

Все избирательные участки оборудованы металлоискателями.