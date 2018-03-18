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Баскетбольный матч между «Арсеналом» и «Динамо» завершился скандалом
Фото: "Тула-Спорт".

Баскетбольный матч между «Арсеналом» и «Динамо» завершился скандалом

Судьи удалили 9 баскетболистов тульского клуба. Игра закончилась со счетом 59:115.

Баскетболисты «Арсенала» во втором матче 4-го тура финального турнира за 1−8-е места второго дивизиона Суперлиги крупно проиграли магнитогорскому «Динамо». Счет в матче — 59:115.

Поединок завершился скандалом. У «Арсенала» по 5 фолов получили девять баскетболистов: Илья Синкевич, Максим Лисаев, Никита Бурков, Павел Крыков, Вячеслав Череповский, Илья Чернов, Дмитрий Рытенко, Роман Шаповалов и Артур Усков. Соперник пробил 70 штрафных.

Согласно баскетбольным правилам, матч может быть прерван, когда в составе одной из команд окажется только один игрок.

Игра была остановлена, когда у «Арсенала» на площадке остался только Илья Игнатов.

Виктор Усков, тренер туляков, заявил:

- Уважаемые болельщики, в ближайшее время БК «Арсенал» сделает официальное заявление по результату и содержанию сегодняшней игры. Со стороны судейской бригады это было очень вызывающе, нагло и некрасиво по отношению ко всей баскетбольной общественности, к болельщикам, игрокам, руководству и спонсорам клуба… Сейчас клуб делает всё, что в его силах, чтобы виновники были привлечены к ответственности и наказаны в соответствии с законом! Спасибо за поддержку!

Общая статистика матча выглядит вот так:

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:54 +2
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