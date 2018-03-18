Костенко: Информация о явке в Тульской области будет поступать каждые два часа

18 марта в День выборов Президента РФ в Тульской области открылось 1136 избирательных участков. В том числе 21 временный участок организованы в больницах и местах временного пребывания избирателей. Об этом сообщил на брифинге в пресс-центре избирательной комиссии Тульской области ее председатель Сергей Костенко.

- Информация о явке будет поступать приблизительно каждые два часа. К трем часа ночи регион должен уже знать предварительные итоги голосования. Первые данные о явке избирателей будут в 10.40. Это будут данные на 10.00, — сообщил Сергей Костенко.

Сергей Костенко также отметил, что сам уже успел проголосовать на именном участке «Высоцкий» в Туле.

- В этом году исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, на именном участке оборудована очень хорошая выставка — книги, диски, биография, — сказал председатель областного избиркома. — В 12.00 пройдет концерт, посвященный творчеству замечательного актера, поэта и барда. Одна женщина, пока стояла в очереди на голосование, успела даже выучить четверостишие Высоцкого. Это говорит о том, что создание именных и тематических участков — хорошая инициатива по повышению интереса людей не только к выборам, но и к истории и культуре России.

По словам Марины Балакшиной, председателя территориальной избирательной комиссии Центрального района Тулы, все участки района открыты и принимают избирателей. Среди них два именных: «Тула подьячая» и «Тула студенческая».

Организацией выборов занимаются 29 территориальных избирательных комиссий. В работе участковых избирательных комиссий задействовано 11 138 человек.

Для участия в выборах Президента РФ зарегистрировано 8 кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.

Избирательные участки закроются в 20.00, после чего начнется подсчет голосов.