новости
новости
Регистрация
Костенко: Информация о явке в Тульской области будет поступать каждые два часа

Костенко: Информация о явке в Тульской области будет поступать каждые два часа

Руководитель регионального избиркома Сергей Костенко провел первый брифинг в пресс-центре избирательной комиссии Тульской области.

18 марта в День выборов Президента РФ в Тульской области открылось 1136 избирательных участков. В том числе 21 временный участок организованы в больницах и местах временного пребывания избирателей. Об этом сообщил на брифинге в пресс-центре избирательной комиссии Тульской области ее председатель Сергей Костенко.

- Информация о явке будет поступать приблизительно каждые два часа. К трем часа ночи регион должен уже знать предварительные итоги голосования. Первые данные о явке избирателей будут в 10.40. Это будут данные на 10.00, — сообщил Сергей Костенко.

Сергей Костенко также отметил, что сам уже успел проголосовать на именном участке «Высоцкий» в Туле.

- В этом году исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого, на именном участке оборудована очень хорошая выставка — книги, диски, биография, — сказал председатель областного избиркома. — В 12.00 пройдет концерт, посвященный творчеству замечательного актера, поэта и барда. Одна женщина, пока стояла в очереди на голосование, успела даже выучить четверостишие Высоцкого. Это говорит о том, что создание именных и тематических участков — хорошая инициатива по повышению интереса людей не только к выборам, но и к истории и культуре России.

По словам Марины Балакшиной, председателя территориальной избирательной комиссии Центрального района Тулы, все участки района открыты и принимают избирателей. Среди них два именных: «Тула подьячая» и «Тула студенческая».

Организацией выборов занимаются 29 территориальных избирательных комиссий. В работе участковых избирательных комиссий задействовано 11 138 человек.

Для участия в выборах Президента РФ зарегистрировано 8 кандидатов: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский.

Избирательные участки закроются в 20.00, после чего начнется подсчет голосов.

Сюжет: Выборы-2018
Жители Тульской области приходят голосовать целыми семьями
Жизнь Тулы и области
Жители Тульской области приходят голосовать целыми семьями
сегодня, в 14:58, 10 176 0
Туляк–Герой России Руслан Кокшин: «Сегодня особый день – начало большой работы»
Жизнь Тулы и области
Туляк–Герой России Руслан Кокшин: «Сегодня особый день – начало большой работы»
сегодня, в 14:42, 4 167 4
Семья Толстых с детьми проголосовала на именном участке «Лев Толстой»
Жизнь Тулы и области
Семья Толстых с детьми проголосовала на именном участке «Лев Толстой»
сегодня, в 14:41, 7 199 -2
Сергей Костенко: Явка выше, чем на прошлых президентских выборах
Жизнь Тулы и области
Сергей Костенко: Явка выше, чем на прошлых президентских выборах
сегодня, в 14:17, 17 303 0
Все новости сюжета
сегодня, в 10:17 −2
Другие статьи по темам
Событие
выборыпрезидентвыборы Президента 2018
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

10 проектов благоустройства общественных пространств Тулы. Что выберут жители?
10 проектов благоустройства общественных пространств Тулы. Что выберут жители?
В Тульской области почти 4000 правоохранителей обеспечивают безопасность на выборах
В Тульской области почти 4000 правоохранителей обеспечивают безопасность на выборах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.