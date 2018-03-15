Чтобы выехать за границу, туляк срочно нашел 600 тысяч на алименты

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Именно такая задолженность накопилась у мужчины.

Как сообщила пресс-служба УФССП, в отделе судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с К. задолженности по алиментам на содержание ребенка. Мужчина должен был выплачивать ¼ часть всех видов заработка и иного дохода ежемесячно. Об обязанности платить алименты мужчина знал, но родительский долг выполнять не спешил. Задолженность накопилась приличная – 600 тысяч рублей.

Приставы выяснили: должник большую часть времени проживает в ближнем зарубежье, где осуществляет трудовую деятельность, а в Тулу приезжает лишь изредка.

Судебный пристав вынес постановление о временном ограничении К. в праве выезда за пределы РФ.

После очередного кратковременного визита в Россию должник отправился в аэропорт, но пройти пограничный контроль не смог: его просто не выпустили.

В результате должник в кратчайшие сроки погасил задолженность по алиментам, представив в отдел судебных приставов квитанцию по оплате долга в размере 600 тысяч рублей.