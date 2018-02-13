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7000 туляков подписались под обращением к губернатору о защите бездомных животных
Фото из архива Myslo.

7000 туляков подписались под обращением к губернатору о защите бездомных животных

12 февраля на оперативном совещании в правительстве региона Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан.

В числе прочих губернатор зачитал коллективное письмо, под которым подписалось более 7 тысяч жителей области.

Люди просят приостановить действие постановления регионального правительства, которое запрещает возврат бездомных животных после вакцинации и стерилизации в среду обитания.

Зоозащитники считают, что в области нет условий для содержания большого количества животных, и опасаются, что после отлова их будут усыплять.

Алексей Дюмин поручил заместителю председателя правительства – министру сельского хозяйства Тульской области Дмитрию Миляеву в двухнедельный срок проработать этот вопрос и представить предложения.

 

Напомним, в конце 2017 года зоозащитники устраивали акцию в поддержку бездомных животных. На митинг пришло около ста человек.

Как у любой проблемы, у бродячих собак есть сторонники и противники. Сторонники считают, что бездомным животным нужно помогать: строить приюты, оплачивать стерилизацию и возвращение на улицы, кормить и лечить, в конце концов. Противники же поднимают руку за обязательное регулирование численности бродяжек и не понимают, почему на их налоги должны содержаться уличные собаки.

Какие предложения озвучит губернатору министр сельского хозяйства, узнаем через две недели.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:57 +3
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