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На пикет в защиту бездомных животных пришли более 100 туляков
Фото Юлии Александровой.

На пикет в защиту бездомных животных пришли более 100 туляков

Акция проходит на площади возле Главпочтамта.

Сегодня, 3 декабря, в Туле проходит пикет в защиту бездомных животных. Акцию поддержали более 100 неравнодушных туляков.

Участники собрались на площади возле Главпочтамта. Они собирают подписи против новой редакции регионального закона, который запрещает возврат безнадзорных животных после процедуры и вакцинации в привычную среду обитания.

- Этим Постановлением подписан смертный приговор всем бездомных животным Тулы и области! — считают зоозащитники.

На данный момент петицию подписали более 500 человек. Документ направят в правительство Тульской области, в облдуму, в прокуратуру, ветеринарному инспектору, а также в приемную Президента.

Ранее на портале Myslo подробно разъяснялось о нововведениях, связанных с принятием поправок в правила отлова бездомных животных. Какие поправки внесены в закон? Подробнее читайте здесь.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:03 +6
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