На пикет в защиту бездомных животных пришли более 100 туляков

Фото Юлии Александровой.

Сегодня, 3 декабря, в Туле проходит пикет в защиту бездомных животных. Акцию поддержали более 100 неравнодушных туляков.

Участники собрались на площади возле Главпочтамта. Они собирают подписи против новой редакции регионального закона, который запрещает возврат безнадзорных животных после процедуры и вакцинации в привычную среду обитания.

- Этим Постановлением подписан смертный приговор всем бездомных животным Тулы и области! — считают зоозащитники.

На данный момент петицию подписали более 500 человек. Документ направят в правительство Тульской области, в облдуму, в прокуратуру, ветеринарному инспектору, а также в приемную Президента.

Ранее на портале Myslo подробно разъяснялось о нововведениях, связанных с принятием поправок в правила отлова бездомных животных. Какие поправки внесены в закон? Подробнее читайте здесь.