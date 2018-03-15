В Пролетарском округе Тулы «бомбила» одним ударом убил пассажира

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Тулы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, ночью 4 марта 2018 года в Туле мужчина, занимающийся частным извозом на своем автомобиле, в поисках клиентов подъехал к развлекательному комплексу на улице Кутузова, где к нему в автомобиль сел 37-летний пассажир. Между водителем и пассажиром произошла ссора из-за стоимости и направления поездки, во время которой мужчины вышли из автомобиля, и водитель нанес пассажиру один удар кулаком в лицо.

С полученными повреждениями потерпевший был госпитализирован в больницу, где спустя несколько дней скончался.

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается