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В Пролетарском округе Тулы «бомбила» одним ударом убил пассажира

В Пролетарском округе Тулы «бомбила» одним ударом убил пассажира

Следственный комитет предъявит водителю-частнику обвинение в совершении особо тяжкого преступления.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя города Тулы. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, ночью 4 марта 2018 года в Туле мужчина, занимающийся частным извозом на своем автомобиле, в поисках клиентов подъехал к развлекательному комплексу на улице Кутузова, где к нему в автомобиль сел 37-летний пассажир. Между водителем и пассажиром произошла ссора из-за стоимости и направления поездки, во время которой мужчины вышли из автомобиля, и водитель нанес пассажиру один удар кулаком в лицо.

С полученными повреждениями потерпевший был госпитализирован в больницу, где спустя несколько дней скончался.  

В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается

сегодня, в 14:29 +4
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