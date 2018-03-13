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Более 2 000 туляков-ветеранов получат подарки ко Дню Победы

Более 2 000 туляков-ветеранов получат подарки ко Дню Победы

Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве области.

Ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получат подарки, оформленные в виде посылок советских времен. По инициативе Алексея Дюмина эта акция проходит в регионе уже не первый год. Заместитель председателя правительства региона Марина Левина доложила, что в этом году «Подарок фронтовика» будет вручен 2255 ветеранам Великой Отечественной войны.

В настоящее время сформирован состав социальных работников и волонтеров для обеспечения своевременной доставки подарков.

Алексей Дюмин поручил своему заместителю Александру Сорокину как руководителю оргкомитета по подготовке и проведению празднования Дня Победы активизировать работу и провести первое заседание в ближайшее время.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:09 +3
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