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Тульские конькобежцы отлично выступили на всероссийских соревнованиях
Фото Федерации конькобежного спорта Тульской области.

Тульские конькобежцы отлично выступили на всероссийских соревнованиях

В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 11 регионов.

Сборная Тульской области по конькобежному спорту завоевала золотую, пять серебряных и четыре бронзовые медали в Кирове на Всероссийских соревнованиях, посвященных памяти первой советской трехкратной чемпионки мира Марии Исаковой. Старты одновременно являлись первенством спортивного общества «Динамо».

В командном спринте у девушек победу одержали Мария Портнова, Валерия Андросова и Олеся Сергиеня, а у юношей Дмитрий Иванищев, Роман Латухин и Данила Липатов стали третьими.



На индивидуальных дистанциях Олеся Сергиеня была дважды второй на пятисотметровках, второй и третьей — на дистанции 1000 метров, и второй по сумме спринтерского многоборья.

Валерия Андросова завоевала серебро в забеге на 1000 метров и бронзу на пятисотметровке и в многоборье.

Всего самых быстрых выявляли около 150 спортсменов из 11 регионов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:20 +5
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