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Несколько игроков «Арсенала» вызваны в национальные сборные
Фото пресс-службы "Арсенала".

Несколько игроков «Арсенала» вызваны в национальные сборные

Речь идет о Луке Джорджевиче, Михаиле Александрове и Игоре Обухове.

Три футболиста «Арсенала» вызваны в национальные сборные. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Лука Джорджевич получил вызов в черногорскую команду. 23 марта сборная Черногории на выезде сыграет с киприотами, 27 марта дома встретится с Турцией.

Михаил Александров отправится в сборную Болгарии. 23 марта болгарцы проведут домашнюю встречу со сборной Боснии и Герцеговины, а 26 марта сыграют в гостях с национальной командой Казахстана.

Игорь Обухов вызван в молодежную сборную России для участия в отборочных матчах на чемпионат Европы-2019 (U-21). Оба своих поединка молодежка проведет на выезде. 23 марта подопечные Евгения Бушманова сыграют со сборной Македонии, а 27 марта — с Гибралтаром.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:59 +4
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