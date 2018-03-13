Несколько игроков «Арсенала» вызваны в национальные сборные

Фото пресс-службы "Арсенала".

Речь идет о Луке Джорджевиче, Михаиле Александрове и Игоре Обухове.

Три футболиста «Арсенала» вызваны в национальные сборные. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Лука Джорджевич получил вызов в черногорскую команду. 23 марта сборная Черногории на выезде сыграет с киприотами, 27 марта дома встретится с Турцией.

Михаил Александров отправится в сборную Болгарии. 23 марта болгарцы проведут домашнюю встречу со сборной Боснии и Герцеговины, а 26 марта сыграют в гостях с национальной командой Казахстана.

Игорь Обухов вызван в молодежную сборную России для участия в отборочных матчах на чемпионат Европы-2019 (U-21). Оба своих поединка молодежка проведет на выезде. 23 марта подопечные Евгения Бушманова сыграют со сборной Македонии, а 27 марта — с Гибралтаром.