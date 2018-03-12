В Туле паводок может подтопить 326 домов и 4 моста

Также в зоне подтопления рискуют оказаться 10 экономических объектов.

О подготовке городских служб к пропуску весенних паводковых вод рассказал сегодня в ходе оперативного совещания начальник Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» Николай Безруков.

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, высота снежного покрова в Туле превышает 29 см при норме 24 см.

Промерзание почвы составляет от 2 до 40 см при норме 45 см. Таким образом, на сегодняшний день запас воды в снеге составляет 52 см, что ниже многолетнего значения практически на 24%.

Подтоплению могут быть подвергнуты 12 участков жилого фонда (с населением до 1500 человек, 326 домов), 10 экономических объектов и 4 низководных моста.

В Пролетарском округе – 4 участка (1. Пролетарская набережная; 2. Тулицкий проезд, 3. ул. Пробная, ул. Ложевая; 4. ул. 1-я Криволученская, ул. Горсовета; ул. Калинина, 26а).

В Зареченском округе – 3 участка (1. ул. Набережная Дрейера, ул. Ствольная, ул. Курковая, ул. Пороховая; 2. ул. Курская, ул. Арсенальная; 3. пл. Ряжского вокзала).

Центральный округ – 2 участка (1. ул. 1-я Хомутовская, ул. Шишкина, ул. К. Либкнехта; 2. Нижние Присады).

Привокзальный округ – 3 участка (1. ул. Тупик реки Воронки; пер. Лихвинский, 2-й Лихвинский поселок; 2. ул. Васина, Нижняя Упская; 3. Ул. Речная (пос. Косая Гора).

Николай Безруков – ЕДДС и аварийные бригады подготовлены для выполнения спасательных работ при подтоплении. Имеются все средства для осуществления спасательных работ. Спланировано круглосуточное дежурство сотрудников по тем объектам, в которых возможны паводки. Организованы пункты контроля уровня подъема воды в реках Упа и Воронка, - уточнил Безруков.

Планируются расчистка заторов на реках Воронка, Тулица, на Хомутовском Щегловском ручьях, очистка водопропускных труб, расположенных под проезжей частью дорог. Выполнение данных мероприятий позволить снизить негативное последствие паводка.

Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что необходимо мониторить ситуацию круглосуточно.

Напомним, 6 марта в Туле проверили готовность сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тульской области к паводку и пожароопасному сезону 2018 года.

В смотре были задействованы сотрудники и техника ГУ МЧС России по Тульской области, УМВД, Росгвардии, минобороны, минздрава, Роспотребнадзора и других структур и ведомств. Это 200 человек личного состава, 59 единиц техники и 12 плавсредств.

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, весенние паводки в регионе пройдут без чрезмерных разливов.