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Суд по газовщику отложили: Прокуратура знакомится с делом
Фото Алексея Пирязева.

Суд по газовщику отложили: Прокуратура знакомится с делом

На рассмотрение апелляционной жалобы пришли десятки людей.

Сегодня, 12 марта, в Тульском областном суде рассматривали апелляционную жалобу по делу слесаря-газовщика Тулагоргаза Владимира Морозова.

64-летний слесарь находится под стражей 2,5 месяца. Он осужден к 5 годам колонии за смерть семьи от отравления угарным газом.

Поддержать Морозова в суд пришли десятки его коллег. Морозов принимал участие в заседании суда по видеоконференцсвязи. Он попросил у суда слова, чтобы поблагодарить всех, кто пришёл. 

В ходе рассмотрения жалобы поступило ходатайство от стороны обвинения: прокурору потребовалось дополнительное время для изучения материалов уголовного дела - обвинение в апелляционной инстанции поддерживает новый прокурор. 

Напомним, приговор Морозову был вынесен в конце декабря 2017 года, а апелляцию назначили только сейчас. 

Дело отложили. 

Myslo  следит за развитием событий.

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Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд , Фото: 1
Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд , Фото: 2
Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд , Фото: 3
Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд , Фото: 4
Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд , Фото: 5
Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд , Фото: 6
Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд , Фото: 7
Дело газовщика: желающие попасть на заседание оккупировали Тульский областной суд , Фото: 8
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Сюжет: Суд над слесарем "Тулагоргаза"
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