Суд по газовщику отложили: Прокуратура знакомится с делом

Фото Алексея Пирязева.

Сегодня, 12 марта, в Тульском областном суде рассматривали апелляционную жалобу по делу слесаря-газовщика Тулагоргаза Владимира Морозова.

64-летний слесарь находится под стражей 2,5 месяца. Он осужден к 5 годам колонии за смерть семьи от отравления угарным газом.

Поддержать Морозова в суд пришли десятки его коллег. Морозов принимал участие в заседании суда по видеоконференцсвязи. Он попросил у суда слова, чтобы поблагодарить всех, кто пришёл.

В ходе рассмотрения жалобы поступило ходатайство от стороны обвинения: прокурору потребовалось дополнительное время для изучения материалов уголовного дела - обвинение в апелляционной инстанции поддерживает новый прокурор.

Напомним, приговор Морозову был вынесен в конце декабря 2017 года, а апелляцию назначили только сейчас.

Дело отложили.

Myslo следит за развитием событий.