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В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома

Жители не преувеличивают, когда называют свой дом затерянным островом, куда не ступала нога коммунальщика.

В Щекино с отоплением ситуация не лучше. Жители дома №4 по ул. Молодежной собрали аж целых два тома ответов от администрации, прокуратуры, депутатов, ГЖИ Тульской области и других инстанций, пытаясь получить хоть какой-то результат. Но такового не случилось.
 

Ольга Епишова

– У нас всю зиму батареи еле теплые. Даже при включенном обогревателе в угловых квартирах температура не выше +16°С, в остальных, которые в середине дома, +17-18°С. Племянница хотела с детьми приехать, отговорила – дома холодно, – рассказывает Ольга Епишова. – Каждый день вызывать из ЖЭУ сотрудников, чтобы фиксировать температуру в квартирах, просто невозможно – многие днем на работе. Поэтому приходится платить по полной, но только за что?
 
 
Жители говорят, что их дом не единственный, где проблемы с отоплением. По их словам, жители почти всех домов по ул. Молодежной замерзают.
Еще одна проблема, с которой уже устали бороться жители этого дома, – отсутствие горячей воды. 
 
Татьяна Головина

Татьяна Головина

– Когда мы заселились в дом, горячая вода была круглосуточно. Потом в 2000 году построили баню, и нам сделали график подачи горячей воды. В 2012 году управляющая компания прояснила ситуацию. Оказалось, что наш дом расходует мало горячей воды, «что делает технологически невозможной эксплуатацию установленного на котельной оборудования в круглосуточном режиме». Обещали модернизировать ее и все наладить. Но раньше хотя бы в дни работы бани (с четверга по воскресенье) у нас горячая вода была с 6 утра до 22 часов. Сейчас же и этого нет. На вводе в дом есть она, если ее можно назвать горячей, – ее температура +33°С и напор слабый. Это при том, что котельную модернизировали, только мы не видим улучшений, – добавляет Татьяна Головина.

Жители не преувеличивают, когда называют свой дом затерянным островом, куда не ступала нога коммунальщика.
Если решить вопрос с горячей водой и отоплением УК ООО «ЩКТО» не в силах, то на то, что творится в подвале и на крыше, она в буквальном смысле закрывает глаза. 
 
Половина подвала дома затоплена нечистотами. А в той, которая не затоплена, то там, то здесь навален мусор и течет вода. Система труб вызывает массу вопросов, например, от одной из них отходит тонкий шланг, из которого в яму у стены дома течет чуть теплая вода и подмывает фундамент. Видимо, чтобы не допустить быстрого разрушения стены, в землю уложена пластиковая труба – отводит воду из-под дома. То есть вместо устранения течи в землю была закопана труба? Странное решение коммунальной проблемы.
 
 
 
Нам удалось пройти только половину подвала. Дальше путь преградило озеро нечистот. Жители говорят, что такая ситуация в подвале уже много лет и никто не реагирует на жалобы жителей.
 
– Бывает, что и весь подвал заливает, тогда приезжают откачивать. Только откачивают куда? К нам же во двор, на детскую площадку. Там, куда сливают стоки, даже трава не растет, – говорит Ольга Епишова.
 
 
О протечках крыши жители стали трезвонить во все инстанции с 2012 г. Реакции – ноль. Вода течет по стенам и заливает электрощитки.
 
Вызываемая аварийная бригада выключает электричество в квартирах – дабы не замкнуло проводку. Прекрасное высокотехнологичное решение коммунальной проблемы со стороны УК.
– Как дождь случается, мы боимся, что нас током убьет – на полу под счетчиками лужи. Протечки же до третьего этажа доходят. Сейчас снег начнет таять, и опять поплывем, – рассказывает Лидия Картошкина.
 
В пору правоохранительным органам задать вопрос управляющей компании:
за что жители платят деньги, если многолетние коммунальные проблемы в доме остаются нерешенными?
 
Комментарий специалиста

Если коммунальщики не выполняют своих обязанностей...

Евгений Черников, юрист

– Услуги ЖКХ оказываются собственникам на основании договора. Это очень важно понимать, что и УК, и Теплосети работают не за спасибо, не делают никому одолжений, а выполняют договорные обязанности, и собственники квартир их услуги оплачивают. Ведь если, например, заказчик нанял работника, заплатил ему, а работник не выполняет работу, – обычно на такого работника подают в суд, и последнему приходится возвращать деньги и еще уплачивать ущерб, пени и т.п. И ситуация в ЖКХ ровно такая же, поскольку коммунальщики – это и есть наемные работники, а жильцы – заказчики.
Если свои обязанности по договору коммунальщики не выполняют:
• необходимо письменно зафиксировать требование, то есть написать требование или претензию в УК или в ресурсоснабжающую организацию, в зависимости от случившейся проблемы.
• если ваше требование не исполнено – обратитесь с заявлением в ГЖИ Тульской области с жалобой на имеющиеся нарушения.
• можно также написать жалобу в соответствующую прокуратуру, ведь обязанность этого органа в принципе надзирать за исполнением законов.
• кроме того, собственники МКД могут обратиться в суд с требованиями о возврате уплаченных денежных средств (то есть о возврате коммунальных платежей за некачественно оказанные услуги), а также об уплате пеней.
Однако при обращении в суд для получения максимального эффекта все же рекомендую обратиться к профессиональному юристу.

 

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В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 1
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 2
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 3
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 4
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 5
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 6
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 7
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 8
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 9
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 10
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 11
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 12
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 13
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 14
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 15
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 16
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 17
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 18
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 19
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 20
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 21
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома, Фото: 22
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:27 +2
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