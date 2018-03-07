В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома

Фото Дмитрия Дзюбина.

Жители не преувеличивают, когда называют свой дом затерянным островом, куда не ступала нога коммунальщика.

В Щекино с отоплением ситуация не лучше. Жители дома №4 по ул. Молодежной собрали аж целых два тома ответов от администрации, прокуратуры, депутатов, ГЖИ Тульской области и других инстанций, пытаясь получить хоть какой-то результат. Но такового не случилось.

Ольга Епишова – У нас всю зиму батареи еле теплые. Даже при включенном обогревателе в угловых квартирах температура не выше +16°С, в остальных, которые в середине дома, +17-18°С. Племянница хотела с детьми приехать, отговорила – дома холодно, – рассказывает Ольга Епишова. – Каждый день вызывать из ЖЭУ сотрудников, чтобы фиксировать температуру в квартирах, просто невозможно – многие днем на работе. Поэтому приходится платить по полной, но только за что?

Жители говорят, что их дом не единственный, где проблемы с отоплением. По их словам, жители почти всех домов по ул. Молодежной замерзают.

Еще одна проблема, с которой уже устали бороться жители этого дома, – отсутствие горячей воды.

Татьяна Головина – Когда мы заселились в дом, горячая вода была круглосуточно. Потом в 2000 году построили баню, и нам сделали график подачи горячей воды. В 2012 году управляющая компания прояснила ситуацию. Оказалось, что наш дом расходует мало горячей воды, «что делает технологически невозможной эксплуатацию установленного на котельной оборудования в круглосуточном режиме». Обещали модернизировать ее и все наладить. Но раньше хотя бы в дни работы бани (с четверга по воскресенье) у нас горячая вода была с 6 утра до 22 часов. Сейчас же и этого нет. На вводе в дом есть она, если ее можно назвать горячей, – ее температура +33°С и напор слабый. Это при том, что котельную модернизировали, только мы не видим улучшений, – добавляет Татьяна Головина.

Жители не преувеличивают, когда называют свой дом затерянным островом, куда не ступала нога коммунальщика.

Если решить вопрос с горячей водой и отоплением УК ООО «ЩКТО» не в силах, то на то, что творится в подвале и на крыше, она в буквальном смысле закрывает глаза.

Половина подвала дома затоплена нечистотами. А в той, которая не затоплена, то там, то здесь навален мусор и течет вода. Система труб вызывает массу вопросов, например, от одной из них отходит тонкий шланг, из которого в яму у стены дома течет чуть теплая вода и подмывает фундамент. Видимо, чтобы не допустить быстрого разрушения стены, в землю уложена пластиковая труба – отводит воду из-под дома. То есть вместо устранения течи в землю была закопана труба? Странное решение коммунальной проблемы.

Нам удалось пройти только половину подвала. Дальше путь преградило озеро нечистот. Жители говорят, что такая ситуация в подвале уже много лет и никто не реагирует на жалобы жителей.

– Бывает, что и весь подвал заливает, тогда приезжают откачивать. Только откачивают куда? К нам же во двор, на детскую площадку. Там, куда сливают стоки, даже трава не растет, – говорит Ольга Епишова.

О протечках крыши жители стали трезвонить во все инстанции с 2012 г. Реакции – ноль. Вода течет по стенам и заливает электрощитки.

Вызываемая аварийная бригада выключает электричество в квартирах – дабы не замкнуло проводку. Прекрасное высокотехнологичное решение коммунальной проблемы со стороны УК.

– Как дождь случается, мы боимся, что нас током убьет – на полу под счетчиками лужи. Протечки же до третьего этажа доходят. Сейчас снег начнет таять, и опять поплывем, – рассказывает Лидия Картошкина.

В пору правоохранительным органам задать вопрос управляющей компании:

за что жители платят деньги, если многолетние коммунальные проблемы в доме остаются нерешенными?