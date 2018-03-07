В Туле с набережной Упы вывезли 30 000 кубометров мусора
Сейчас завершаются земляные работы по реконструкции Тульской набережной, на очереди — благоустройство территории.
С начала работ по реконструкции Тульской набережной у старицы реки Упы вывезено 30 000 кубометров мусора и грунта. Сейчас завершается основной этап работ: установка ливневой канализации,
вынос инженерных сетей,
укрепление старицы реки сваями из лиственницы.
Протяженность работ составляет около 900 метров.
Заместитель генерального директора ООО «Тульская набережная» Николай Белобрагин:
Николай Белобрагин
- В ближайшие две недели завершатся основные работы и начнутся работы по благоустройству. Сейчас ведется закупка необходимых материалов и оборудования. По проекту вдоль набережной высадят крупные деревья, а также разобьют сиреневый сад. После реконструкции жители и гости города смогут увидеть четвертую стену Тульского кремля.
В программу по благоустройству также включена реконструкция двух мостов.
Планируется, что на набережной реки и на ул. Металлистов будут организованы различные площадки для отдыха.
Завершат реконструкцию уже летом 2018 года.