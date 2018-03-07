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В Туле с набережной Упы вывезли 30 000 кубометров мусора
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В Туле с набережной Упы вывезли 30 000 кубометров мусора

Сейчас завершаются земляные работы по реконструкции Тульской набережной, на очереди — благоустройство территории.

С начала работ по реконструкции Тульской набережной у старицы реки Упы вывезено 30 000 кубометров мусора и грунта. Сейчас завершается основной этап работ: установка ливневой канализации,

вынос инженерных сетей,

укрепление старицы реки сваями из лиственницы.

Протяженность работ составляет около 900 метров.

Заместитель генерального директора ООО «Тульская набережная» Николай Белобрагин:

Николай Белобрагин

- В ближайшие две недели завершатся основные работы и начнутся работы по благоустройству. Сейчас ведется закупка необходимых материалов и оборудования. По проекту вдоль набережной высадят крупные деревья, а также разобьют сиреневый сад. После реконструкции жители и гости города смогут увидеть четвертую стену Тульского кремля.

В программу по благоустройству также включена реконструкция двух мостов.

Планируется, что на набережной реки и на ул. Металлистов будут организованы различные площадки для отдыха.

Завершат реконструкцию уже летом 2018 года.

Сюжет: Проект Тульская набережная
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