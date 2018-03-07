Упавшая с батута в тульском цирке акробатка сможет вернуться к работе
Myslo получил официальный комментарий администрации Тульского цирка.
На гастролях в цирке сейчас находятся артисты с программой «Тропик-шоу». Во время показа 6 марта для детей из многодетных семей, исполняя номер на батуте, одна из акробаток неудачно приземлилась на снаряд — по инерции ее вынесло за пределы площадки, и она упала на манеж. Девушку унесли с арены без сознания.
Тамара Бортникова, директор Тульского цирка:
Тамара Бортникова
Да. Настоящий цирк — он такой. Тут все по-настоящему, без обмана, без соломки, которую можно заранее постелить. Здесь, несмотря на годы тренировок, бывают такие нелепые срывы, которые грозят не только здоровью, но порой и жизни циркового артиста. Акробатку из номера «Тролли» зовут Катя Колыхалова. Ей сразу же была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, и вечером она уже была дома. Врачи сказали, что ей нужно отлежаться, пока пройдет ушиб, и она сможет вернуться к работе.