Упавшая с батута в тульском цирке акробатка сможет вернуться к работе

Да. Настоящий цирк — он такой. Тут все по-настоящему, без обмана, без соломки, которую можно заранее постелить. Здесь, несмотря на годы тренировок, бывают такие нелепые срывы, которые грозят не только здоровью, но порой и жизни циркового артиста. Акробатку из номера «Тролли» зовут Катя Колыхалова. Ей сразу же была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, и вечером она уже была дома. Врачи сказали, что ей нужно отлежаться, пока пройдет ушиб, и она сможет вернуться к работе.