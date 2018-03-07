новости
новости
Регистрация
Упавшая с батута в тульском цирке акробатка сможет вернуться к работе
Фото из инстаграм Екатерины Колыхаловой.

Упавшая с батута в тульском цирке акробатка сможет вернуться к работе

Myslo получил официальный комментарий администрации Тульского цирка.

На гастролях в цирке сейчас находятся артисты с программой «Тропик-шоу». Во время показа 6 марта для детей из многодетных семей, исполняя номер на батуте, одна из акробаток неудачно приземлилась на снаряд — по инерции ее вынесло за пределы площадки, и она упала на манеж. Девушку унесли с арены без сознания.

Тамара Бортникова, директор Тульского цирка:

Тамара Бортникова

Да. Настоящий цирк — он такой. Тут все по-настоящему, без обмана, без соломки, которую можно заранее постелить. Здесь, несмотря на годы тренировок, бывают такие нелепые срывы, которые грозят не только здоровью, но порой и жизни циркового артиста. Акробатку из номера «Тролли» зовут Катя Колыхалова. Ей сразу же была оказана необходимая медицинская и психологическая помощь, и вечером она уже была дома. Врачи сказали, что ей нужно отлежаться, пока пройдет ушиб, и она сможет вернуться к работе.

 

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 15:15 +9
Другие статьи по темам
Событие
акробаткациркпадение с батутатульский цирк
Люди
Екатерина КолыхаловаТамара Бортникова
Место
Тулацирк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома
В Щекино жители десять лет борются за горячую воду, отопление и ремонт дома
В Центральном округе Тулы сносят аварийные постройки
В Центральном округе Тулы сносят аварийные постройки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.