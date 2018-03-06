Туляки выбрали любимых докторов: кто они, лучшие врачи области?

На фото Елена Володичева с пациентом.

Зачастую в суете именно об этих простых словах забывают пациенты. Конкурс общественного признания «Любимый доктор» расставил приоритеты и определил докторов, которых больше всего ценят тульские пациенты.

Акция проходила в течение февраля во всех медучреждениях Тульской области. Бюллетени находились в открытом доступе и любой пациент мог вписать имя и фамилию врача, отвечающего основным критериям конкурса: профессионализм, внимательность, доброта, отзывчивость, милосердие и другим положительным, по мнению пациента, качествам.

Затем листочек опускался в прозрачную урну для голосования.

Победителями стали 186 врачей. Конкуренция была огромной, отбор проходил среди всех медиков региона, а это более 3000 человек. Во вторник, 6 февраля состоялось торжественное награждение победителей.

– Конкурс максимально раскрыл положительные качества врачей и безусловно повысил престиж профессии, — сказал министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков. — Вы сегодня являетесь лидерами среди всего врачебного сообщества региона.

У Елены Володичевой за 25 лет стажа работы единственная запись в трудовой книжке — Тульская областная клиническая больница. За эти годы она прошла путь от рядового врача до заведующей гемотологическим отделением. Признаётся, что свою профессию не променяла бы ни на какую другую:

– Главное правило, которого я придерживаюсь в работе — сделать все, что возможно для пациента. Он вручает тебе свою жизнь, а ты в силах ему помочь. В этой профессии не место тем, кто ищет в ней изъяны и вечно ворчит. Никто никого не заставляет идти работать в медицину, но если уж надел белую «смирительную рубашку», то будь добр исполнять свои обязанности по совести.

Через заботливые руки Елены Володичевой за 25 лет прошли несколько тысяч человек. Сегодня заболевания крови — это не приговор, с гордостью отмечает доктор: да, лечение не быстрое, но жизнь стоит ожидания.

Что же касается конкурса «Любимый доктор», то Елена признается, что врачам часто действительно не хватает признания со стороны пациентов.

– Наше гематологическое отделение известно на весь Центральный федеральный округ как одно из лучших. В профессиональной среде признание важно, но если об этом говорят пациенты, то это настоящее счастье для врача, — добавляет Елена Володичева.