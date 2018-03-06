новости
новости
Регистрация
Тульские спецслужбы показали готовность к паводку: фоторепортаж и видео
Фото автора, Кристины Вернигориной и ГУ МЧС.

Тульские спецслужбы показали готовность к паводку: фоторепортаж и видео

На набережной Упы прошел смотр готовности сил и средств к паводку-2018.

Сегодня, 6 марта, прошел смотр готовности сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тульской области к паводку и пожароопасному сезону 2018 года.

В смотре были задействованы сотрудники и техника ГУ МЧС России по Тульской области, УМВД, Росгвардии, минобороны, минздрава, Роспотребнадзора и других структур и ведомств. Это 200 человек личного состава, 59 единиц техники и 12 плавсредств.

Начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Владимир Кий:

Владимир Кий

– Сегодня по распоряжению председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и губернатора мы провели смотр средств по готовности проведения прохождения паводковых вод в 2018 году и готовность сил и средств к пожароопасному периоду. Личный состав готов, мы работаем с ними круглогодично, так что ничего нового для нас здесь нет. Люди готовы.

– Наша техника обновляется, – продолжает Владимир Кий. – В этом году в областном бюджете запланирована закупка еще одной пожарной цистерны, двух катеров и лодки с мотором.

В прошлом году нам с погодой повезло, у нас не было ни одного потопленного моста. В этом году пока рано давать прогнозы.

Галерея
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 1
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 2
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 3
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 4
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 5
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 6
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 7
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 8
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 9
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 10
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 11
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 12
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 13
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 14
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 15
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 16
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 17
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 18
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 19
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 20
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 21
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 22
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 23
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 24
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 25
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 26
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 27
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 28
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 29
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 30
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 31
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 32
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 33
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 34
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 35
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 36
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 37
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 38
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 39
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 40
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 41
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 42
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 43
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 44
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 45
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 46
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 47
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 48
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 49
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 50
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 51
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 52
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 53
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 54
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 55
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 56
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 57
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 58
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 59
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 60
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 61
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 62
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 63
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 64
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 65
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 66
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 67
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 68
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 69
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 70
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 71
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 72
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 73
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 74
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 75
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 76
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 77
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 78
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 79
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 80
Смотр сил и средств к паводку-2018, Фото: 81
показать все фотографии

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, весенние паводки в регионе пройдут без чрезмерных разливов.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:14 +5
Другие статьи по темам
Событие
смотрМЧСспецтехникапаводокспасатели
Люди
Владимир Кий
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки выбрали любимых докторов: кто они, лучшие врачи области?
Туляки выбрали любимых докторов: кто они, лучшие врачи области?
В Туле после ремонта открылся зал единоборств
В Туле после ремонта открылся зал единоборств
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.