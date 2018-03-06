Тульские спецслужбы показали готовность к паводку: фоторепортаж и видео

Фото автора, Кристины Вернигориной и ГУ МЧС.

Сегодня, 6 марта, прошел смотр готовности сил и средств системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тульской области к паводку и пожароопасному сезону 2018 года.

В смотре были задействованы сотрудники и техника ГУ МЧС России по Тульской области, УМВД, Росгвардии, минобороны, минздрава, Роспотребнадзора и других структур и ведомств. Это 200 человек личного состава, 59 единиц техники и 12 плавсредств.

Начальник Главного управления МЧС России по Тульской области Владимир Кий:

Владимир Кий – Сегодня по распоряжению председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и губернатора мы провели смотр средств по готовности проведения прохождения паводковых вод в 2018 году и готовность сил и средств к пожароопасному периоду. Личный состав готов, мы работаем с ними круглогодично, так что ничего нового для нас здесь нет. Люди готовы.

– Наша техника обновляется, – продолжает Владимир Кий. – В этом году в областном бюджете запланирована закупка еще одной пожарной цистерны, двух катеров и лодки с мотором.

В прошлом году нам с погодой повезло, у нас не было ни одного потопленного моста. В этом году пока рано давать прогнозы.

По прогнозу Тульского центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, весенние паводки в регионе пройдут без чрезмерных разливов.