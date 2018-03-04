Тульский экзотариум подготовил акцию к 8 Марта
Для женщин в этот день скидка – 25%.
Тульский экзотариум подготовил акцию к 8 Марта. В этот день женщины смогут посетить зоопарк, приобретя не взрослый, а детский билет, т.е. со скидкой 25%.
В праздничные дни 8 и 9 марта и в последующие выходные 10 и 11 марта экзотариум открыт для посещения в привычное время с 10.00 до 18.00.
Стоимость билетов:
- детский - 150 руб. (до 3-х лет бесплатно)
- взрослый - 200 руб.
- студенческий - 150 руб.
Возрастное ограничение: 0+
Тульский областной экзотариум: Тула, ул. Октябрьская, 26.
Подробности – здесь.
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