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Тульский экзотариум подготовил акцию к 8 Марта

Тульский экзотариум подготовил акцию к 8 Марта

Для женщин в этот день скидка – 25%.

Тульский экзотариум подготовил акцию к 8 Марта. В этот день женщины смогут посетить зоопарк, приобретя не взрослый, а детский билет, т.е. со скидкой 25%.

В праздничные дни 8 и 9 марта и в последующие выходные 10 и 11 марта экзотариум открыт для посещения в привычное время с 10.00 до 18.00.

Стоимость билетов:

  • детский - 150 руб. (до 3-х лет бесплатно)
  • взрослый - 200 руб.
  • студенческий - 150 руб.

Возрастное ограничение: 0+

Тульский областной экзотариум: Тула, ул. Октябрьская, 26.

Подробности – здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:57 +2
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