Для женщин в этот день скидка – 25%.

Тульский экзотариум подготовил акцию к 8 Марта. В этот день женщины смогут посетить зоопарк, приобретя не взрослый, а детский билет, т.е. со скидкой 25%.

В праздничные дни 8 и 9 марта и в последующие выходные 10 и 11 марта экзотариум открыт для посещения в привычное время с 10.00 до 18.00.

Стоимость билетов:

детский - 150 руб. (до 3-х лет бесплатно)

взрослый - 200 руб.

студенческий - 150 руб.

Возрастное ограничение: 0+

Тульский областной экзотариум: Тула, ул. Октябрьская, 26.

Подробности – здесь.