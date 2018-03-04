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Матч «Арсенал» – «Ахмат»: болельщикам разрешат проносить на Центральный стадион термосы с чаем
Фото из архива Myslo.

Матч «Арсенал» – «Ахмат»: болельщикам разрешат проносить на Центральный стадион термосы с чаем

Несмотря на снегопад в Туле, поединок состоится. Поле и стадион готовят к матчу!

Сегодня, 4 марта, тульский «Арсенал» примет на своем поле грозненский «Ахмат». Матч состоится в 19.00 на Центральном стадионе.

Как сообщает пресс-служба оружейников, на предматчевом совещании было решено, что, несмотря на снегопад, матч состоится. Техника работает, поле и стадион готовят к поединку.

ПФК «Арсенал» обещал угостить всех болельщиков горячим чаем. Также любители футбола сегодня могут с собой взять на стадион термосы с чаем.

 

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:31 +4
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