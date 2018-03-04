Фото из архива Myslo.
Матч «Арсенал» – «Ахмат»: болельщикам разрешат проносить на Центральный стадион термосы с чаем
Несмотря на снегопад в Туле, поединок состоится. Поле и стадион готовят к матчу!
Сегодня, 4 марта, тульский «Арсенал» примет на своем поле грозненский «Ахмат». Матч состоится в 19.00 на Центральном стадионе.
Как сообщает пресс-служба оружейников, на предматчевом совещании было решено, что, несмотря на снегопад, матч состоится. Техника работает, поле и стадион готовят к поединку.
ПФК «Арсенал» обещал угостить всех болельщиков горячим чаем. Также любители футбола сегодня могут с собой взять на стадион термосы с чаем.
Учитывая холодную погоду, болельщикам на матч @pfc_arsenal vs @akhmatgrozny разрешено проносить на стадион термосы с горячим чаем. Начало матча 21 тура @rfpl в 19.00.— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 4 марта 2018 г.
сегодня, в 21:02, 96 5588 8
2 марта, в 20:33, 20 1421 -2
2 марта, в 10:35, 27 924 3
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