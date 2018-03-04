Алексей Дюмин: «Власть — это умение проявить решимость и взять ответственность на себя»

Алексей Дюмин написал колонку в журнале «Русский пионер». Об этом рассказал главный редактор издания Андрей Колесников:

- Губернатор Тульской области Алексей Дюмин посвятил свою колонку не исследованной до сих пор (нами, а значит, и вовсе не исследованной) теме соблазна властью. Нужно ли человеку принять его? Следует ли отказаться? Как поступить, когда тебя соблазняет человек, которому ты привык доверять, но разве от этого легче? Да, Алексей Дюмин столкнулся с самым большим, возможно, соблазном в своей жизни. Правда, сам, кажется, так не считает.

Мы подготовили самые интересные высказывания Алексея Дюмина:

- Еще до губернаторства мне приходилось руководить, а точнее сказать — командовать большим количеством людей. И уже тогда я понял, что власть — это не привилегия, а груз огромной ответственности, — рассуждает губернатор. — Иногда от твоего приказа зависят жизни многих людей — не в фигуральном, а в прямом смысле этого слова.

По словам главы региона, игра на позиции вратаря тоже учит ответственности.

- Цена ошибки слишком велика, но зато уверенность вратаря передается полевым игрокам, и тогда они становятся несокрушимыми.

Алексей Дюмин рассказал, что такое власть, по его мнению.

- Владимир Владимирович Путин сказал, что люди во власти не имеют права пускать слюни и сопли. Согласен с этим.

Власть — это умение проявить решимость и взять ответственность на себя, не занимаясь поиском виноватых.

История полна примерами того, как недостаток твердости руководителей приводил к их падению, крушению не только каких-то отдельных планов, проектов, но и целых государств.

Губернатор считает, что работа во власти не меняет человека в целом, лишь только его привычки и образ жизни.

- Я и раньше придерживался определенных правил, — говорит Алексей Дюмин, — но сейчас намеренно ограничиваю себя практически во всем — в поступках, высказываниях и даже в одежде.

По словам главы региона, он был готов к тому, что работая на посту губернатора, его усилия будут оставаться незамеченными, а ошибки, даже мнимые, будут преувеличиваться.

Алексей Дюмин рассказал о том, как стал губернатором.

- Не так давно был назначен на должность замминистра обороны, и вдруг меня вызывают в Кремль. Думал, будут какие-то наставления, поручения. А последовало предложение, которое кардинально поменяло всю мою жизнь. Причем от человека, которого я уважаю и которому бесконечно доверяю. Попытался было возразить, что не совсем уверен в правильности этого решения. И получил предельно жесткий ответ…

Губернатор рассказал, что ехал в Тулу с невеселым настроением, была растерянность и тревожные мысли.

- В общих чертах я представлял себе работу губернатора, но на деле всё оказалось гораздо сложнее. С момента, как я стал главой Тульской области, прошло два года. За это время я понял, что нет ничего невозможного.

Не всё идеально, но есть реальные результаты: инвестиции, новые производства, рабочие места и многое другое.

Полную версию интервью Алексея Дюмина читайте здесь.