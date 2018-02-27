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В Тульской области вдвое увеличили гранты для молодежи
Фото okposad.ru

В Тульской области вдвое увеличили гранты для молодежи

Теперь на получение гранта могут претендовать некоммерческие организации, существующие не менее года.

26 февраля на оперативном совещании в правительстве Тульской области обсудили вопросы грантовой поддержки молодежных проектов. Такую поддержку детские и молодежные объединения региона получают с 2012 года, а с 2015 — еще и жители области в возрасте от 18 до 30 лет.

В 2017 году было поддержано 12 проектов молодых туляков и 19 проектов общественных объединений. В 2018 году при поддержке губернатора Тульской области количество денежных средств на грантовую поддержку молодежных проектов увеличено вдвое.

В текущем году в Тульской области впервые пройдет конкурс для некоммерческих организаций, существующих на территории региона не менее 1 года.

Сумма гранта в рамках одного проекта — не более 1 млн рублей.

Также грантовая поддержка предусмотрена физическим лицам в возрасте от 18 до 30 лет. Конкурс проводится по направлениям:

  • Инновации;
  • Жилищно-коммунальный комплекс и строительство;
  • Добровольчество;
  • Патриотизм;
  • Медиа;
  • Лидерство;
  • Здоровье;
  • Творчество.

Сумма гранта составляет до 100 000 рублей. Конкурс пройдет в апреле-мае 2018 года.

Финансовую поддержку на реализацию социально значимых, в том числе молодежных проектов могут получить социально ориентированные некоммерческие организации. Сумма гранта — от 100 000 рублей. Сроки проведения: 5 февраля — 5 марта 2018 года.

В Тульской области пройдет Всероссийский конкурс молодежных проектов. В номинации «Вовлечение молодежи в социальную практику» на поддержку могут претендовать всероссийские, межрегиональные и региональные молодежные и детские общественные объединения, действующие не менее 1 года с момента их государственной регистрации. Сумма гранта — до 2 млн рублей. Сроки проведения конкурса: 1 марта — 1 апреля 2018 года.

Конкурс грантовой поддержки физических лиц в возрасте от 14 до 30 лет проводится по направлению «Вовлечение молодых людей в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития». Сумма гранта — до 300 000 руб. Сроки проведения: 1 июня — 10 сентября 2018 года.

В этом году в конкурсе впервые будут участвовать вузы (ограничения по форме собственности и ведомственной принадлежности отсутствуют). Сумма гранта — до 15 млн рублей.

9 февраля были подведены итоги первого Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц. От Тульской области победителями стали 9 молодых людей с социально значимыми проектами.

А во Всероссийском конкурсе поддержки волонтерских инициатив «Хочу делать добро» победили три проекта из Тульской области.

Всю информацию об условиях подачи заявок на конкурсы грантов министерства молодежной политики Тульской области и Федерального агентства по делам молодежи можно найти на сайте министерства молодежной политики в подразделе «Финансовая поддержка» раздела «Деятельность» и сайте Росмолодежи.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:05 −1
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