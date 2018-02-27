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Как будут бороться со второй сменой в тульских школах?
Фото из архива Myslo.

Как будут бороться со второй сменой в тульских школах?

Об этом Myslo побеседовал с заместителем главы администрации Тулы по социальной политике Надеждой Токовой.

Несмотря на необходимость отмены второй смены в школах, в четырех центрах образования города она еще сохраняется. Это ЦО № 4, лицей искусств, гимназия № 1 и ЦО № 40.

В декабре 2017 года завершено строительство школы на 600 мест в микрорайоне Зеленстрой-2. Основной учебный процесс там начнется с сентября 2018 года. Уже с апреля начнутся занятия в рамках «школы первоклассника», будут работать классы дополнительного образования (хореография, спортивные секции).

Надежда Токовая

– Скоро начнется строительство школы на сто мест на ул. Рогова, 30 (Привокзальный район) — это ЦО № 4. Существующее здание не позволяет развести потоки желающих там учиться. Выход на строительную площадку с учетом всех процедур у нас запланирован на сентябрь 2018 года. Окончание строительства — до 1 сентября 2019 года. Школу будут строить по федеральной программе: 50% денежных средств дает федеральный бюджет, остальные 50% – средства муниципалитета и области.

Совместно с министерством образования Тульской области прорабатывается вопрос о строительстве в микрорайоне «Времена года» (недалеко от поселка Левобережный) школы на 600 мест. Планируемое начало строительства — 2019 год.

В гимназии № 1 также стоит вопрос о второй смене. Была идея построить дополнительное крыло на сто мест.

Сейчас мы изучаем земельный участок. В целом площади для строительства там хватает. Также в этом районе нужна школа на 380-400 мест. Этот вопрос мы будем решать ориентировочно в 2020 году.

Федеральная программа по строительству школ рассчитана до 2025 года. Резерв у нас есть, и им, безусловно, нужно пользоваться.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:24 +3
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