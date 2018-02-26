новости
новости
Регистрация
Мужчина, угрожавший пистолетом официантке тульского кафе, пойдет под суд

Мужчина, угрожавший пистолетом официантке тульского кафе, пойдет под суд

Инцидент случился в пиццерии «Томато» в октябре 2017 года.

26 февраля заместитель прокурора Привокзального района Тулы утвердил обвинительный акт по уголовному делу по обвинению 48-летнего гражданина Азербайджана по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В ходе дознания установлено, что 9 октября 2017 мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в одном из кафе. Из хулиганских побуждений он развязал конфликт с работниками заведения, после чего достал предмет, похожий на пистолет, и начал им размахивать.

Речь идет об инциденте, который произошел в пиццерии «Томато», расположенной на проспекте Ленина на Зеленстрое. Мужчина угрожал сотруднице заведения пистолетом и грозился ее убить.

На следующий день стало известно о задержании мужчины. У него был изъят предмет, который мужчина держал в руках, находясь в кафе, и направлен на исследование.

Очевидцы рассказали, что двое мужчин сидели в кафе и вели себя вызывающе: громко разговаривали, обсуждая избиение какой-то женщины. Администратор кафе сделала им замечание.

В ответ на это один из посетителей начал ей хамить и сказал: «Я тебя саму здесь застрелю! Вы думаете, 90-е закончились? Они только начинаются!»

После этого мужчины собрались уходить. Один из них пытался поскандалить с персоналом у стойки бара, заходил на кухню, а перед выходом достал пистолет, демонстративно взвел курок, немного постоял и вышел.

26 февраля уголовное дело направлено в Привокзальный районный суд Тулы для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

сегодня, в 14:43 +8
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пиццерия Томатоуголовное делосудугрожал пистолетом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Бывший глава Центрального округа Александр Ёлкин остался трудиться в администрации Тулы
Бывший глава Центрального округа Александр Ёлкин остался трудиться в администрации Тулы
В Тульской области сотрудники ДПС отвезли заболевшего мальчика в больницу вместо скорой
В Тульской области сотрудники ДПС отвезли заболевшего мальчика в больницу вместо скорой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.