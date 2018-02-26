Мужчина, угрожавший пистолетом официантке тульского кафе, пойдет под суд

Инцидент случился в пиццерии «Томато» в октябре 2017 года.

26 февраля заместитель прокурора Привокзального района Тулы утвердил обвинительный акт по уголовному делу по обвинению 48-летнего гражданина Азербайджана по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В ходе дознания установлено, что 9 октября 2017 мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в одном из кафе. Из хулиганских побуждений он развязал конфликт с работниками заведения, после чего достал предмет, похожий на пистолет, и начал им размахивать.

Речь идет об инциденте, который произошел в пиццерии «Томато», расположенной на проспекте Ленина на Зеленстрое. Мужчина угрожал сотруднице заведения пистолетом и грозился ее убить.

На следующий день стало известно о задержании мужчины. У него был изъят предмет, который мужчина держал в руках, находясь в кафе, и направлен на исследование.

Очевидцы рассказали, что двое мужчин сидели в кафе и вели себя вызывающе: громко разговаривали, обсуждая избиение какой-то женщины. Администратор кафе сделала им замечание.

В ответ на это один из посетителей начал ей хамить и сказал: «Я тебя саму здесь застрелю! Вы думаете, 90-е закончились? Они только начинаются!»

После этого мужчины собрались уходить. Один из них пытался поскандалить с персоналом у стойки бара, заходил на кухню, а перед выходом достал пистолет, демонстративно взвел курок, немного постоял и вышел.

26 февраля уголовное дело направлено в Привокзальный районный суд Тулы для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.