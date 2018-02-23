23 февраля в Туле ограничено движение транспорта

23 февраля 2018 года в Туле пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения мероприятий будут введены ограничения движения транспорта.

Сегодня с 8.00 запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных на съездах на набережную Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».