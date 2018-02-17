новости
новости
Регистрация
Масленица на Куликовом поле: блины, народные забавы и катание на санях
Фото Дмитрия Чербы.

Масленица на Куликовом поле: блины, народные забавы и катание на санях

Смотрите большой фоторепортаж Myslo!

17 февраля на территории музейного комплекса «Куликово поле» начались Масленичные гулянья. Гостей ждали театрализованное представление, веселые «Сельские Олимпийские игры», лыжня, катание на санях, народные забавы и многое другое.

Посетители попробовали блины, вареники, сбитень, чай из трав Куликова поля и многое другое.

Было весело! Смотрите большой фоторепортаж от Myslo!

Галерея
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 1
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 2
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 3
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 4
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 5
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 6
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 7
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 8
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 9
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 10
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 11
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 12
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 13
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 14
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 15
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 16
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 17
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 18
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 19
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 20
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 21
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 22
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 23
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 24
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 25
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 26
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 27
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 28
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 29
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 30
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 31
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 32
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 33
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 34
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 35
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 36
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 37
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 38
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 39
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 40
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 41
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 42
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 43
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 44
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 45
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 46
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 47
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 48
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 49
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 50
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 51
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 52
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 53
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 54
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 55
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 56
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 57
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 58
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 59
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 60
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 61
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 62
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 63
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 64
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 65
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 66
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 67
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 68
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 69
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 70
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 71
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 72
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 73
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 74
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 75
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 76
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 77
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 78
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 79
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 80
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 81
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 82
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 83
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 84
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 85
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 86
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 87
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 88
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 89
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 90
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 91
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 92
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 93
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 94
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 95
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 96
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 97
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 98
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 99
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 100
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 101
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 102
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 103
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 104
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 105
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 106
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 107
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 108
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 109
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 110
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 111
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 112
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 113
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 114
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 115
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 116
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 117
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 118
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 119
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 120
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 121
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 122
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 123
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 124
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 125
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 126
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 127
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 128
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 129
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 130
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 131
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 132
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 133
Масленица-2018 на Куликовом поле, Фото: 134
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:14 +3
Другие статьи по темам
Место
ТулаКуликово поле
Прочее
Масленицанародные забавыкатание на саняхблины

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Григорий Лаврухин провел переговоры с руководством Американской торговой палаты в РФ
Григорий Лаврухин провел переговоры с руководством Американской торговой палаты в РФ
В Туле очистят от снега военные памятники
В Туле очистят от снега военные памятники
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.