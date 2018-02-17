Масленица на Куликовом поле: блины, народные забавы и катание на санях

Фото Дмитрия Чербы.

17 февраля на территории музейного комплекса «Куликово поле» начались Масленичные гулянья. Гостей ждали театрализованное представление, веселые «Сельские Олимпийские игры», лыжня, катание на санях, народные забавы и многое другое.

Посетители попробовали блины, вареники, сбитень, чай из трав Куликова поля и многое другое.

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