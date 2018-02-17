Фото Дмитрия Чербы.
Масленица на Куликовом поле: блины, народные забавы и катание на санях
Смотрите большой фоторепортаж Myslo!
17 февраля на территории музейного комплекса «Куликово поле» начались Масленичные гулянья. Гостей ждали театрализованное представление, веселые «Сельские Олимпийские игры», лыжня, катание на санях, народные забавы и многое другое.
Посетители попробовали блины, вареники, сбитень, чай из трав Куликова поля и многое другое.
Было весело! Смотрите большой фоторепортаж от Myslo!
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