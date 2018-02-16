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В Тульской области отремонтируют пять мостов

В Тульской области отремонтируют пять мостов

В этом году будет подготовлена проектно-сметная документация.

На сайте госзакупок размещена информация о подборе подрядчиков для подготовки проектной документации ремонта пяти мостов в Тульской области.
 
В Туле планируется реконструировать мостовой переход через ручей на 16,4 км автомобильной дороги «Тула-Яковлево». Максимальная стоимость подготовки проекта — 4,3 млн рублей. На этой же дороге на 10,1 км планируется отремонтировать мост черед ручей. Стоимость проекта реконструкции максимально оценивается в 6,7 млн рублей.
 
В Одоевском районе требует ремонта мостовой переход через р. Маловель на 67 км автомобильной дороги «Щекино-Одоев-Арсеньево». Максимальная стоимость подготовки проектной документации — 6,4 млн рублей.
 
В Заокском районе необходимо реконструировать мостовой переход через р. Скнига на 0,75 км автомобильной дороги «Крым» — автоподъезд к городу Серпухову. Максимальная стоимость подготовки проектно-изыскательских работ — 10,1 млн рублей.
 
В Кимовском районе в рамках подготовки к ремонту мостового перехода через реку Дон км 41+020 автомобильной дороги «Кимовск-Епифань-Куликово поле-Кресты» подрядчик должен составить проектную документацию. Максимальная стоимость работ — 10,8 млн рублей.
 
Во всех случаях заказчиком выступает Тулаупрадор. Заказы должны быть выполнены не позднее 20 декабря 2018 года.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:36 +1
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