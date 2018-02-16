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На базе «Туламашзавода» появится металлообрабатывающий центр

На базе «Туламашзавода» появится металлообрабатывающий центр

Соглашение о реализации проекта заключено на Российском инвестиционном форуме-2018.

На Российском инвестиционном форуме в Сочи губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ОАО «Туламашзавод» Евгений Дронов подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта. 
 
Проект предполагает организацию на базе предприятия производства и ремонта металлообрабатывающих центров, а также быстрорежущего и измерительного инструмента. Общий объем инвестиций превысит 600 млн рублей. 
 
– Проект реализуется в соответствии с поручением Президента России Владимира Владимировича Путина о поэтапном освоении предприятиями ОПК гражданской продукции. Правительство региона продолжит оказывать «Туламашзаводу» всестороннюю поддержку, – сказал Алексей Дюмин. 
Сюжет: РИФ-2018
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