Туляк: «Оптовая база по ночам сжигает мусор в жилом квартале»

Фото очевидца.

В редакцию Myslo обратился туляк Дмитрий К. Он рассказал о том, что рядом с Петровским кварталом по ночам сжигают мусор.

– Решил провести наблюдение, как часто и что сжигают за фруктовой базой «Тропик» (Одоевское шоссе, 130). С 13 по 15 февраля каждую ночь наблюдал горение мусора (время появления дыма примерно в 23 часа).

15 февраля горение сопровождалось едким запахом горящего пластика.

Сделав фотографии и видео сжигания мусора, я вызвал пожарных. Через пару минут услышал звуки сирены, но понял, что пожарных не пропустили на шлагбауме, — рассказал Дмитрий.