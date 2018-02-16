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Туляк: «Оптовая база по ночам сжигает мусор в жилом квартале»
Фото очевидца.

Туляк: «Оптовая база по ночам сжигает мусор в жилом квартале»

По словам очевидца, горение сопровождается едким запахом горящего пластика.

В редакцию Myslo обратился туляк Дмитрий К. Он рассказал о том, что рядом с Петровским кварталом по ночам сжигают мусор.

– Решил провести наблюдение, как часто и что сжигают за фруктовой базой «Тропик» (Одоевское шоссе, 130). С 13 по 15 февраля каждую ночь наблюдал горение мусора (время появления дыма примерно в 23 часа).

15 февраля горение сопровождалось едким запахом горящего пластика.

Сделав фотографии и видео сжигания мусора, я вызвал пожарных. Через пару минут услышал звуки сирены, но понял, что пожарных не пропустили на шлагбауме, — рассказал Дмитрий.

Myslo просит считать эту публикацию официальным обращением в компетентные органы.

Сюжет: Незаконная свалка химикатов в Туле
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