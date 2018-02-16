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Учения: В Туле пассажирский поезд сошел с рельсов

Учения: В Туле пассажирский поезд сошел с рельсов

В Туле прошли совместные тренировочные занятия железнодорожников и сотрудников МЧС на базе тульского отделения Московской железной дороги.

Вводная была такова: произошел сход подвижного состава на железнодорожном транспорте. Перед участниками учений стояли задачи по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий аварии.

Прибывшие пожарно-спасательные подразделения приступили к поиску и эвакуации пострадавших.

К организованному на месте происшествия штабу пожаротушения прибыли представители РЖД и спасательных служб.

С воздуха обстановку в зоне чрезвычайной ситуации отслеживали беспилотные летательные аппараты. Информация, фиксируемая ими, тут же транслировалась на мобильном комплексе информирования и оповещения населения.

Это не первые совместные учения железнодорожников и спасателей. Сегодня они проводились в целях совершенствования профессиональных знаний и практических навыков взаимодействия аварийно-спасательных формирований.

Благодаря подобным тренировкам отрабатываются четкие совместные действия структур по ликвидации последствий вероятных чрезвычайных ситуаций на железнодорожных объектах.

 

А ситуации такие действительно случаются.

Напомним, 6 октября 2017 года в 2.01 на двухпутном перегоне Малая Андреевка – Турдей в Тульской области произошел сход вагонов грузового поезда, в составе которого цистерны с топливом.

 

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Учения: пассажирский поезд сошел с рельсов, Фото: 1
Учения: пассажирский поезд сошел с рельсов, Фото: 2
Учения: пассажирский поезд сошел с рельсов, Фото: 3
Учения: пассажирский поезд сошел с рельсов, Фото: 4
Учения: пассажирский поезд сошел с рельсов, Фото: 5
Учения: пассажирский поезд сошел с рельсов, Фото: 6
Учения: пассажирский поезд сошел с рельсов, Фото: 7
Учения: пассажирский поезд сошел с рельсов, Фото: 8
Учения: пассажирский поезд сошел с рельсов, Фото: 9
Учения: пассажирский поезд сошел с рельсов, Фото: 10
Учения: пассажирский поезд сошел с рельсов, Фото: 11
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:43 +1
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