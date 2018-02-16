Учения: В Туле пассажирский поезд сошел с рельсов
В Туле прошли совместные тренировочные занятия железнодорожников и сотрудников МЧС на базе тульского отделения Московской железной дороги.
Вводная была такова: произошел сход подвижного состава на железнодорожном транспорте. Перед участниками учений стояли задачи по оказанию помощи пострадавшим и ликвидации последствий аварии.
Прибывшие пожарно-спасательные подразделения приступили к поиску и эвакуации пострадавших.
К организованному на месте происшествия штабу пожаротушения прибыли представители РЖД и спасательных служб.
С воздуха обстановку в зоне чрезвычайной ситуации отслеживали беспилотные летательные аппараты. Информация, фиксируемая ими, тут же транслировалась на мобильном комплексе информирования и оповещения населения.
Это не первые совместные учения железнодорожников и спасателей. Сегодня они проводились в целях совершенствования профессиональных знаний и практических навыков взаимодействия аварийно-спасательных формирований.
Благодаря подобным тренировкам отрабатываются четкие совместные действия структур по ликвидации последствий вероятных чрезвычайных ситуаций на железнодорожных объектах.
А ситуации такие действительно случаются.
Напомним, 6 октября 2017 года в 2.01 на двухпутном перегоне Малая Андреевка – Турдей в Тульской области произошел сход вагонов грузового поезда, в составе которого цистерны с топливом.