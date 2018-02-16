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16 февраля тульские улицы убирают 109 единиц техники
Фото пресс-службы администрации города.

16 февраля тульские улицы убирают 109 единиц техники

Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

16 февраля в Туле ведутся работы по подметанию и обработке реагентом дорог, тротуаров, скверов, остановочных павильонов, парковочного пространства.

Шесть бригад задействованы в сборе и вывозе снега и смета с пл. Ленина, ул. Советской, Оборонной, Ложевой, Н. Руднева, Циолковского, Щекинского шоссе, Павшинского моста.

Всего улицы Тулы убирают 109 единиц техники (КДМ, тракторы, самосвалы, шнекоротор и т.д.) и 168 специалистов АО «Спецавтохозяйство».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:57 +1
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