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В мае в Туле пройдет международный фестиваль военного кино

В мае в Туле пройдет международный фестиваль военного кино

Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова проводится в разных городах России с 2003 года

Заявки на участие в международном фестивале военного кино имени Ю.Н.Озерова будут приниматься до 15 марта, сообщает "Культура ТВ".
 
По традиции, фестивальные показы состоятся в Туле и Тульской области. А  вот сроки проведения мероприятия изменятся: с 21 по 25 мая.
 
Подать заявку на участие можно на сайте фестиваля. Для этого необходимо заполнить специальную электронную форму.
 
Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова проводится в разных городах России с 2003 года, а с 2010 года вошел в государственную программу «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Главный приз - статуэтка «Золотой меч». В разное время ее обладателями становились Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Никита Михалков и многие другие.
вчера, в 18:12 +1
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Тульская область

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