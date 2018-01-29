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Зачистка таунхаусов в Туле: Власти через суд требуют снести еще один дом в Центральном округе
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Зачистка таунхаусов в Туле: Власти через суд требуют снести еще один дом в Центральном округе

Собственник земли незаконно возвел на участке под ИЖС строение с признаками многоквартирного дома.

На спорную стройку на ул. Лескова жалуются жители. Ситуацию разъяснил заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры Денис Гальперин.

Собственник земельного участка в нарушение закона вместо индивидуального жилого дома возвел на данном земельном участке дом с признаками многоквартирного дома, о чем свидетельствует планировка здания. В связи с данным фактом администрация города Тулы подала исковое заявление в суд для признания строения незаконным и понуждения собственника снести недостроенное сооружение.

Первое заседание по делу назначено на 5 февраля 2018 года.


26 января на встрече с чиновниками жители частных домов по улице Лескова выступили с просьбой провести работу с собственником здания. Они потребовали, чтобы собственника на время рассмотрения дела в суде принудили огородить стройплощадку, закрыть входы в здание. В здании уже случались пожары, жителям приходилось вызывать спасателей.

По итогам встречи чиновники дали поручения профильным управлениям администрации Тулы.

Дом, который требуют снести, пока не достроен. А вот ситуация с уже построенным и заселенным таунхаусом: подробности здесь.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:51 0
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незаконный домчастный сектортаунхауссноссуд
Место
Тулаулица Лескова

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