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Вероника Скворцова: Как заботятся о сельских медиках в Тульской области – это пример для всей страны

Вероника Скворцова: Как заботятся о сельских медиках в Тульской области – это пример для всей страны

9 февраля министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова с рабочим визитом посетила Тулу.

Первой точкой, куда отправилась министр, стал буквально на днях открытый фельдшерско-акушерский пункт в селе Частое Большой Тулы.

Это один из пяти фельдшерских здравпунктов с жильем для медработников, построенных и введенных в эксплуатацию на территории Тульской области в 2018 году.

- У нас лет десять назад закрылся медпункт в селе, и нам приходилось ездить в Шатск к врачу. Теперь у нас есть свой фельдшер, приезжают передвижные комплексы – вот сегодня маммолог приезжал и флюорография. Уколы можно сделать, прогревания, к специалисту записаться – и для этого не надо в город мотаться, - поделилась впечатлением жительница села Светлана Владимировна Леонова

- Этот ФАП - прекрасный подарок нам от губернатора и правительства, - сказала  - У нас много детей в селе, да и пожилых людей, требующих медицинского присмотра тоже немало. Теперь не надо никуда ездить – все рядом с домом, - сказала ветеран труда, пенсионерка и экс-депутат местного совета Татьяна Михайловна Кузнецова

Новенький ФАП стоит на самой высокой точке села – видно издали яркий домик. Алексей Дюмин и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова осмотрели кабинет приема.

Валентина Невмершидская, врио главврача Ленинской ЦРБ, пояснила, что этот ФАП относится к Ленинской ЦРБ.

Тут пока по графику работают два фельдшера, но скоро тут будет свой постоянно работающий медработник.

Валерия Колосова, фельдшер ФАПа села Частое, добавила, что к фельдшерско-акушерскому пункту приписаны 9 населенных пунктов, это около 500 человек:

- Этот ФАП очень хорошо оснащен. Тут можно записать пациентов к терапевту в больницу, к узкому специалисту, получить консультацию у коллег по комплексу телемедицины.

Валерия Колосова показала в действии региональную информационную систему здравоохранения Тульской области и телемедицинского комплекса. На связи был кардиолог из Щекинской центральной районной больницы.

Затем Алексей Дюмин и Вероника Скворцова осмотрели процедурный кабинет.

Здесь можно сдать все анализы, что, по словам процедурной сестры Лидии Ивановны Шатровой,  очень комфортно для жителей – не надо ехать в город, чтобы сделать анализ крови.

ФАП в селе Частое построен по новому для Тульской области проекту - в нем предусмотрено жилье для медицинских работников. Таких ФАПов сейчас в регионе 5. Все они находятся в удаленных населенных пунктах с небольшим количеством жителей.  

Губернатор и министр посетили квартиру для медработника и пообщались с фельдшером. Квартира, кстати, довольно большая, две комнаты, просторная кухня и санузел. И сдана с ремонтом и необходимой мебелью.  

- Я сама из Суворовского района, а муж из Одоевского. Теперь мы туляки, - рассказала позже Маргарита Лапшинкова. - Пока я учусь в Тульском медколледже. Увидела вакансию фельдшера на сайте минздрава и отправила свое резюме. Меня пригласили на собеседование, так что после получения диплома в июне 2018 года я приеду сюда работать. По федеральной программе «Земский фельдшер» мне еще и подъемные положены. Я очень рада такому повороту в своей судьбе – и работа интересная, и зарплата выше, чем в городе, и жилье прекрасное, и автомобиль будет служебный хорошей проходимости.  Да и мужу Александру, он у меня слесарь, тут уже работа нашлась.

Общаясь с жителями села, министр здравоохранения Вероника Скворцова отметила, что ФАП очень хорошо оснащен:

- В нем есть все самое необходимое: и лабораторный экспресс-диагностика, и исследования на ранние признаки рака разных локализаций, и кардиограф, и, если экстренные ситуации, есть возможность провести реанимацию. И очень важна информатизация: в первую очередь, это и телемедицина.

По словам губернатора Алексея Дюмина, в 2018 году в регионе будут достроены еще 6 ФАПов, 4 из них – с жильем. Помимо этого, для развития сельской медицины за счет привлеченных средств уже установлены 9 модульных ФАПов. В целом до конца года в области откроется 20 ФАПов. Это позволит повысить доступность и качество медицинской помощи на селе.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова напомнила, что развитие первичной медицинской помощи – сейчас приоритетное направление для всего здравоохранения страны. И поделилась впечатлением от увиденного в Тульской области:

- Тульская область – это пример региона, который не просто завершил информатизацию регионального здравоохранения, а подключил к единой информационной системе все ФАПы! То, как область заботится о сельских медиках – это пример для всей страны. 20 ФАПов, которые будут установлены в регионе в этом году, полностью закроют потребности сельской медицины.

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Вероника Скворцова на ФАПе в селе Частое, Фото: 1
Вероника Скворцова на ФАПе в селе Частое, Фото: 2
Вероника Скворцова на ФАПе в селе Частое, Фото: 3
Вероника Скворцова на ФАПе в селе Частое, Фото: 4
Вероника Скворцова на ФАПе в селе Частое, Фото: 5
Вероника Скворцова на ФАПе в селе Частое, Фото: 6
Вероника Скворцова на ФАПе в селе Частое, Фото: 7
Вероника Скворцова на ФАПе в селе Частое, Фото: 8
Вероника Скворцова на ФАПе в селе Частое, Фото: 9
Вероника Скворцова на ФАПе в селе Частое, Фото: 10
Вероника Скворцова на ФАПе в селе Частое, Фото: 11
Вероника Скворцова на ФАПе в селе Частое, Фото: 12
Вероника Скворцова на ФАПе в селе Частое, Фото: 13
Вероника Скворцова на ФАПе в селе Частое, Фото: 14
Вероника Скворцова на ФАПе в селе Частое, Фото: 15
Вероника Скворцова на ФАПе в селе Частое, Фото: 16
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Сюжет: визит Вероники Скворцовой в Тулу
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вчера, в 19:15, 42 1330 -3
Автор: Татьяна Алексеева, вчера, в 18:39 +5
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