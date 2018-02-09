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Бдительный туляк помог полицейским привлечь к ответственности автохама

Бдительный туляк помог полицейским привлечь к ответственности автохама

В отношении водителя, нарушившего правила парковки, был составлен административный протокол.

На «телефон доверия» УМВД России по Тульской области позвонил житель Зареченского округа. По данным пресс-службы ведомства, мужчина сообщил полицейским, что рядом с остановкой «Улица Луначарского» находится Volkswagen Polo, который мешает проезду общественного транспорта.

Выехавший для проверки сообщения экипаж ДПС установил, что иномарка припаркована в зоне действия знака «Остановка запрещена». В отношении водителя вынесено постановление, предусматривающее ответственность за несоблюдение требований дорожных знаков. Полицейские благодарят туляков за помощь в выявлении нарушений закона.

Если вы стали очевидцем правонарушения, звоните по телефону: 32-22-85.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:42 +15
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