Бдительный туляк помог полицейским привлечь к ответственности автохама

В отношении водителя, нарушившего правила парковки, был составлен административный протокол.

На «телефон доверия» УМВД России по Тульской области позвонил житель Зареченского округа. По данным пресс-службы ведомства, мужчина сообщил полицейским, что рядом с остановкой «Улица Луначарского» находится Volkswagen Polo, который мешает проезду общественного транспорта.

Выехавший для проверки сообщения экипаж ДПС установил, что иномарка припаркована в зоне действия знака «Остановка запрещена». В отношении водителя вынесено постановление, предусматривающее ответственность за несоблюдение требований дорожных знаков. Полицейские благодарят туляков за помощь в выявлении нарушений закона.