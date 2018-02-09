Выходные в Тульской области: легкие заморозки, небольшой снег

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Синоптики обещают переменную облачность и ветер до пяти метров в секунду.

В ближайшие два дня в регионе ожидается переменная облачность. По данным сайта «Метеоинфо», возможны незначительные осадки (снег до 1 мм).

Днём легкие заморозки – до четырёх градусов ниже нуля, ночью похолодание до -8 градусов.

Ветер лёгкий, северо-западного направления, до пяти метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.