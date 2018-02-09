Узловский атаман удалил из сети неприличное фото, а казаки открестились от атамана
Представители Западного окружного казачьего общества «Центральное казачье войско» дали Myslo свой комментарий.
После того как местные СМИ взялись обсуждать майку казачьего атамана с неприличной надписью, Валерий Константинов удалил фото со своей странички в соцсети ВКонтакте.
Но оно осталось на сайте администрации Узловского района.
После публикации в редакцию обратились представители Западного окружного казачьего общества «Центральное казачье войско» с просьбой обнародовать их комментарий:
Сообщается, что Валерий был исключен из Центрального казачьего войска более года назад.
Печальная история.
Напомним, персоной дня атаман стал сегодня, 9 февраля. О фото, на котором казак получает грамоту из рук
Памятное фото атаман Валерий Константинов выложил у себя на странице ВКонтакте. А затем удалил.
Надпись на майке, к слову, является цитатой из песни группы Rammstein. Дословно это звучит так:
You've got a pussy
I have a dick
So what's the problem
Let's do it quick.
В общем, история вышла комичная, но с неприятными последствиями. «Как-то не айс»...