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Узловский атаман удалил из сети неприличное фото, а казаки открестились от атамана

Узловский атаман удалил из сети неприличное фото, а казаки открестились от атамана

Представители Западного окружного казачьего общества «Центральное казачье войско» дали Myslo свой комментарий.

После того как местные СМИ взялись обсуждать майку казачьего атамана с неприличной надписью, Валерий Константинов удалил фото со своей странички в соцсети ВКонтакте.

Но оно осталось на сайте администрации Узловского района.

После публикации в редакцию обратились представители Западного окружного казачьего общества «Центральное казачье войско» с просьбой обнародовать их комментарий:

Сообщается, что Валерий был исключен из Центрального казачьего войска более года назад.

Печальная история.

 

Напомним, персоной дня атаман стал сегодня, 9 февраля. О фото, на котором казак получает грамоту из рук главы МО Узловский район Николая Терехова, не написал только ленивый. Атаман пришел на заседание общественного совета в Узловой в футболке с надписью на английском языке. Дословный перевод надписи таков: «У меня есть член. Итак, какие-то проблемы?»

Памятное фото атаман Валерий Константинов выложил у себя на странице ВКонтакте. А затем удалил.

Надпись на майке, к слову, является цитатой из песни группы Rammstein. Дословно это звучит так:

You've got a pussy
I have a dick
So what's the problem
Let's do it quick.

В общем, история вышла комичная, но с неприятными последствиями. «Как-то не айс»...

вчера, в 16:29 +7
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Место
Тульская областьУзловая

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