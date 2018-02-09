Нужна помощь: У тулячки Елены Шароваровой редкое заболевание

Фото благотворительного фонда «География добра»

Елена Шароварова живет в Щекино, ей 55 лет, у нее есть сын Дмитрий. Девять лет назад ее жизнь бесповоротно изменилась. Женщине поставили диагноз БАС (боковой амиотрофический склероз) — хроническое неизлечимое заболевание, которое постепенно приводит к дегенерации всей нервной системы. Иными словами, мышечные ткани (рук, ног, ротовой полости, легких) попросту умирают. На последних стадиях недуга человек становится беспомощным, но при этом у него сохраняется ясность ума и психическое здоровье.

Это произошло и с Еленой. Женщина полностью обездвижена, не может самостоятельно ни есть, ни дышать. Ее выписали из больницы с аппаратом ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких). И тут началась другая жизнь — и у Елены, и у ее сына Дмитрия.

Молодому парню, который безумно любил футбол и мечтал играть за Сборную России, пришлось узнать, что такое трахеостома, гастростома, катетер фолея и постоянный уход за лежачим больным.

– Я понимаю, что этой болезнью по статистике страдают 4-5 человек на 100 000. Но каждый из этих людей для кого-то папа, брат, муж, жена, сестра или, как для меня, — мама и целый мир. Должен же быть какой-то выход, — пишет Дима.

Хороший уход, своевременная помощь и любовь сына творят чудеса. Елена всё понимает (мозг при этом заболевании не страдает) и очень любит, когда Дима читает ей книги, рассказывает новости. Последние девять лет она борется с тяжелым недугом и верит в лучшее.

Сейчас Елене необходимо срочно пройти два курса «Пентаглобина» — это очень эффективный иммуномодулирующий препарат. Для Елены он жизненно необходим. Однако лекарство дорогое, такую сумму Дмитрий не сможет найти самостоятельно.

Елене требуется 5 флаконов лекарства общей стоимостью 187 тысяч рублей.

Сбором средств занимается благотворительный фонд «География добра». Чтобы помочь Елене, перейдите на эту страницу, кликните на желтую кнопку «Помочь сейчас» и введите сумму перевода.

Перечисленные вами средства попадают на расчётный счёт благотворительного фонда «География Добра». Как только пожертвование поступило на расчетный счет, на странице заявки меняется количество собранных средств — оно растёт. На сайте отражается онлайн-динамика сбора средств. Достигнув необходимой суммы, сбор объявляется закрытым.