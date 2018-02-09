Россельхознадзор по ошибке приостановил деятельность сахарного завода в Тульской области
На своем сайте Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям опровергло информацию о приостановлении работы предприятия.
На сайте ведомства сегодня появилось следующее сообщение:
«Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям информирует, что в новости от 7 февраля 2018 года «О приостановлении судом деятельности организации сроком на 90 суток за загрязнение земель сельскохозяйственного назначения в Тульской области» была допущена ошибка в части описания решения суда.
Решением суда ОАО «Товарковский сахарный завод» привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ в виде приостановления деятельности по эксплуатации земельного участка общей площадью 3,21 га сроком на 90 суток, а не приостановление деятельности организации сроком на 90 суток».
Напомним, ранее Myslo со ссылкой на Россельхознадзор сообщал о приостановлении деятельности сахарного завода.