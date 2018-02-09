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Казачий атаман из Узловой вышел получать награду в неприличной футболке
Фото со страницы vk.com

Казачий атаман из Узловой вышел получать награду в неприличной футболке

Английский хорошо бы знать!

Памятное фото атаман Валерий Константинов выложил у себя на странице ВКонтакте.

Благодарственную грамоту атаману вручал глава МО Узловского района Николай Терехов.

На награждение атаман пришел в футболке, надпись на которой переводится с английского как «У меня есть член. Итак, какие-то проблемы?».

Замечания атаману никто не сделал и дружески не шепнул на ухо, что майку хорошо бы переодеть. Или уж не выкладывать фото в интернет.

Похоже, сам герой публикации до сих пор пребывает в счастливом неведении. А тем временем фото уже растиражировали сайты с аудиторией 15 млн посетителей. Винить его в этом не нужно. А вот пожурить – можно.

сегодня, в 11:35 +10
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Событие
неприличная надписьатаманфутболка
Люди
Ваерий Константинов
Место
УзловаяТульская область

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