Жителя Тульской области силой заставили лечиться от туберкулеза

Мужчина не приходил в больницу. На лечение он явился только в сопровождении судебных приставов.

Судебные приставы Тульской области в принудительном порядке госпитализировали в медицинское учреждение больного туберкулезом.

Гражданин В. вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртными напитками.

Заболев туберкулезом в открытой форме, был направлен на лечение в противотуберкулезный диспансер, однако самовольно покинул медучреждение.

По иску прокурора судом вынесено решение о принудительной госпитализации В. в медицинское учреждение.

На основании исполнительного листа в отделе судебных приставов Щекинского и Тепло-Огаревского района возбуждено исполнительное производство. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области.

Судебный пристав-исполнитель направлял уведомление о добровольном исполнении решения суда. Но мужчина на лечение даже и не думал приходить. Больной явился в противотуберкулезный диспансер лишь в сопровождении приставов.