В Алексине сгорел грузовик

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В происшествии никто не пострадал.

5 февраля в 17.43 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля ГАЗ-53, расположенного в Алексине в мкр. Высокое на ул. Тургенева.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия уже через две минуты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

Огонь потушили в 17.48. К счастью, никто не пострадал. В результате происшествия выгорел моторный отсек и кабина.

Причина пожара устанавливается.