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В Алексине сгорел грузовик
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Алексине сгорел грузовик

В происшествии никто не пострадал.

5 февраля в 17.43 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля ГАЗ-53, расположенного в Алексине в мкр. Высокое на ул. Тургенева.

Два пожарных расчета прибыли на место происшествия уже через две минуты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

 

Огонь потушили в 17.48. К счастью, никто не пострадал. В результате происшествия выгорел моторный отсек и кабина.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:11 +4
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