Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Алексине сгорел грузовик
В происшествии никто не пострадал.
5 февраля в 17.43 в службу спасения сообщили о возгорании автомобиля ГАЗ-53, расположенного в Алексине в мкр. Высокое на ул. Тургенева.
Два пожарных расчета прибыли на место происшествия уже через две минуты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.
Огонь потушили в 17.48. К счастью, никто не пострадал. В результате происшествия выгорел моторный отсек и кабина.
Причина пожара устанавливается.
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