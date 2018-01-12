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Прокуратура: в Тульской области больной туберкулезом уклоняется от лечения и заражает окружающих

Прокуратура: в Тульской области больной туберкулезом уклоняется от лечения и заражает окружающих

Мужчина продолжает контактировать с окружающими, в том числе с совместно проживающим малолетним ребенком сожительницы.

Прокуратурой Каменского района направлено исковое административное заявление в суд о госпитализации местного жителя в ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1» для лечения.

Установлено, что мужчина, проживающий в Каменском районе, состоит на учете в противотуберкулезном диспансере с диагнозом диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации. Однако больной отказывается от обследования, на прием не является, нарушает дезинфекционный режим, от лечения уклоняется, продолжает контактировать с окружающими, в том числе с совместно проживающим малолетним ребенком сожительницы.

Теперь решение о принудительной госпитализации больного примет суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:59 +6
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