Прокуратура: в Тульской области больной туберкулезом уклоняется от лечения и заражает окружающих

Мужчина продолжает контактировать с окружающими, в том числе с совместно проживающим малолетним ребенком сожительницы.

Прокуратурой Каменского района направлено исковое административное заявление в суд о госпитализации местного жителя в ГУЗ «Тульский областной противотуберкулезный диспансер №1» для лечения.

Установлено, что мужчина, проживающий в Каменском районе, состоит на учете в противотуберкулезном диспансере с диагнозом диссеминированный туберкулез легких в фазе инфильтрации. Однако больной отказывается от обследования, на прием не является, нарушает дезинфекционный режим, от лечения уклоняется, продолжает контактировать с окружающими, в том числе с совместно проживающим малолетним ребенком сожительницы.

Теперь решение о принудительной госпитализации больного примет суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.