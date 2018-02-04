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Тульские улицы от снега чистят более 100 единиц техники

Тульские улицы от снега чистят более 100 единиц техники

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня, 4 февраля, в уборке тульских улиц задействовано 104 единицы техники: КДМ, МТЗ, грейдеры, фронтальные погрузчики, шнекоротор и т. д. Ручную уборку города будут осуществлять 145 человек.

Проводится механизированная очистка и посыпка противогололедными материалами.

В случае возникновения экстренных ситуаций администрация Тулы просит жителей обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 1391, 47−20−34.

В связи со снегопадом МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» направил оперативное предупреждение предприятиям, организациям города и управляющим компаниям о необходимости своевременно принимать меры по очистке территории от снега, при необходимости оперативно реагировать на возникающие аварийные ситуации. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:04 +2
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